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投入地方創生！新光人壽連續17年支持萬人泳渡日月潭

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新壽南投業務單位展現「在地的新光，道地的服務」，新壽總經理黃敏義（第二排左五）也到場為參賽者加油打氣。新光人壽／提供
新壽南投業務單位展現「在地的新光，道地的服務」，新壽總經理黃敏義（第二排左五）也到場為參賽者加油打氣。新光人壽／提供

一年一度的國際泳壇盛事「2023南投縣日月潭國際萬人泳渡活動」於昨（24）日舉行，配合今年疫情解封、國境開放，全面恢復正常報名，開放第四天就已額滿。新光人壽秉持在地回饋及鼓勵全民運動觀光的理念，連續17年與南投縣政府合作日月潭萬人泳渡公益活動，新光人壽總經理黃敏義受邀參與開幕儀式並致詞，以實際行動為參賽者加油打氣，表達對全民運動及地方觀光的大力支持。

萬人泳渡是日月潭最具歷史與規模的活動．從1983年開始，每年中秋節前後，來自世界各地的游泳好手，齊聚日月潭朝霧碼頭下水游到伊達邵碼頭，全程約3000公尺，於2002年正式列入世界游泳名人堂，今年共吸引國內外1,935隊報名，2萬4636人參加，國際泳者達33國家317人，身障泳隊有61 隊195人，創造逾5萬人次觀光旅遊人潮。

新光人壽深耕台灣60年，長期以「在地的新光，道地的服務」的熱忱回饋社會，長期鼓勵員工運動及參與民間賽事，至今仍為日月潭泳渡活動唯一合作的壽險企業，南投在地業務單位也於現場設立服務攤位，提供冷飲、熱食為選手補充體力，並提供與台中大甲鎮瀾宮聯名設計的「媽祖開運旅行包」與「媽祖平安口罩」，及新光人壽60週年氣球作為攤位活動贈品，祝福選手順利完賽，感受新光最溫暖的熱情。

此外，因外來種魚虎肆虐日月潭多年，嚴重影響當地生態，總經理黃敏義也於活動當天參與施放總統魚苗活動。俗稱「總統魚」的曲腰魚，是日月潭特有的魚種及佳餚，今年有「除虎」民眾意外捕獲1隻長約130公分、重達11台斤的超巨大總統魚後，可見魚虎防治有成，才有本土魚種成長茁壯的機會，期盼新光人壽的長期投入，能協助日月潭維持生態平衡與多樣性，為國家保育盡一分心意。

新光人壽近年積極落實ESG，鼓勵全民參與地方運動及觀光活動，除南投日月潭萬人泳渡活動外，亦長期支持台中大甲媽祖遶境進香、澎湖花火節、台南鹽水蜂炮、彰化田中馬拉松、嘉義國際管樂節等活動，以促進在地觀光、經濟發展並凝聚社區意識。同時，自辦全國公益健行、新光繪畫比賽、新光全國捐血、新光一畝田幸福餐桌等多項公益活動，期盼以多元方式創造全民共好，實踐社會永續發展。

日月潭 新光人壽 觀光

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