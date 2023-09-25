主要經濟體需求回溫、8月景氣製造業小反彈 服務業轉跌
台經院今天發布8月景氣動向調查，在美國經濟表現穩健，中國大陸製造業生產表現改善，主要經濟體需求逐步回升情況下，8月製造業營業氣候測驗點持續上揚，只是上揚幅度有限，顯示製造業對景氣看法與上月相比維持不變；服務業測驗點則因股市表現不佳，結束連續三個月上揚態勢轉為下滑；營建業測驗點繼續上揚，為連續三個月上揚。
台經院表示，近期國際經濟情勢，美國經濟表現穩健，中國8月出口、工業增加值與社會消費品零售額等經濟數據亦較上月有所改善，主要經濟體需求逐步回升，加上原物料價格上揚帶動補貨需求，使得國際情勢出現好轉，也帶動台灣相關經濟數據如出口及生產的表現。
國內製造業方面，受惠於國際原油價格走高推升石化相關產品售價，加上鋼材報價亦隨著國際煉鋼原料報價拉升，傳產出口、生產與外銷訂單年減幅度均較上月縮小，使得傳產業者對當月景氣表現較上月調查相比明顯轉好，但受到電子終端需求疲弱，科技產品拉貨力道不如以往，科技業者對當月與未來半年景氣看法仍偏向保守。
將製造業對當月及未來半年景氣看法比率調查結果，經過模型試算後，8月製造業營業氣候測驗點為91.92點，較上月修正後91.48點增加0.44點，由於增幅有限，研判製造業對景氣看法與上月相比維持不變。
服務業調查部分，服務業受到國內外股市表現黯淡，台股價量齊跌，影響金融相關產業表現。零售業、批發業與運輸倉儲業對當月景氣看法偏向普通，證券業與保險業則多看壞當月景氣；在未來半年看法的部分，零售業、證券業與保險業看好未來半年景氣表現的廠商比例明顯高於看壞，而批發業對未來半年景氣看法則偏向持平。8月服務業營業氣候測驗點97.26點，較上月減少2.99點，結束先前連續三個月上揚態勢轉為下滑。
營建業方面，受惠於8月有多項公共工程新案陸續啟動，商辦建設熱度提高，加上未來政府建設力道仍大，營造業看好當月與未來半年景氣表現，而不動產業雖因平均地權條例修正案對預售屋市場造成衝擊，但因部分買方轉往成屋市場，加上青年安心成家2.0政策正式上路，對於房市交易量具正面效益。8月營業氣候測驗點為103.36點，較7月上揚4.59點，為第三個月上揚。
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