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集保、基富通兒童樂園主題日活動 逾3千位大、小朋友同樂學理財

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣集保結算所、基富通證券9月23日晚上在台北兒童新樂園舉辦「好好長大」主題日活動，現場還有元大投信、安聯投信、百達投顧、國泰投信、富蘭克林投顧及摩根投信設置親子理財益智闖關攤位，與3000位家長與孩童一起同樂學理財。(基富通證券/提供)
臺灣集保結算所、基富通證券9月23日晚上在台北兒童新樂園舉辦「好好長大」主題日活動，現場還有元大投信、安聯投信、百達投顧、國泰投信、富蘭克林投顧及摩根投信設置親子理財益智闖關攤位，與3000位家長與孩童一起同樂學理財。(基富通證券/提供)

臺灣集保結算所與基富通證券合辦的「好好長大－大手牽小手．感恩璀璨星光夜」活動，9月23日在兒童新樂園順利舉辦，現場超過3,000位大朋友、小朋友共襄盛舉。集保結算所暨基富通董事長林丙輝表示，將持續推動普惠金融發展，除培養國人存退休金的習慣外，也透過「好好退休準備平台」協助父母為孩子儲備教育金，實踐跨世代融合的幸福社會。

林丙輝表示，每個孩子都是爸媽的心肝寶貝，所以都想給孩子最好的教育，但不管是基礎義務教育、大專院校或出國留學，都是一筆不能輕忽的開銷，跟退休準備一樣，如果等到要支出時才來想辦法，恐怕已經來不及，所以要提早準備。

基富通看見爸媽的需求，因此今年7月在「好好退休準備平台」的架構下，推出「好好長大」活動，透過專案基金有專家篩選把關、終身0手續費與低經理費等超低投資成本的優勢，協助與鼓勵父母一點一滴為孩子儲備教育或成長基金，讓爸媽能夠快樂養育孩子，同時無後顧之憂做好個人退休準備，未來能夠盡情享受退休後的第二人生。

為了讓更多家長認識親子理財的意義與價值，基富通與集保結算所於9月23日周六晚上在台北兒童新樂園共同舉辦主題日活動，並有元大投信、安聯投信、百達投顧、國泰投信、富蘭克林投顧及摩根投信共6大基金公司響應，設置親子理財益智闖關攤位，與現場超過3,000位大、小朋友，及家扶基金會扶助家庭，一起公益做愛心、同樂學理財。

基富通總經理王浩宇表示，孩子雖然沒有固定的收入，但是從出生到成年，每年都會收到長輩給的紅包與獎助學金，如果能夠善用時間創造複利效果穩健理財，長期下來有機會累積一桶金，可做為高等教育或創業基金。

相較於目前市場上流行的理財商品，「好好退休－好好長大」專案基金有專家把關，依基金評等、波動風險、規模、計價幣別等條件，從市面上2,000檔合法基金中挑選而出，兼顧績效與波動風險，而且提供終身0手續費、獨創經理費不超過1%，20歲以下開戶再享基富通全平台終身VIP資格，非常適合長期投資理財。

「好好退休準備平台－好好長大」專案基金三大特色。(基富通證券/提供)
「好好退休準備平台－好好長大」專案基金三大特色。(基富通證券/提供)

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