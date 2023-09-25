「TPEx FactSet氣候韌性指數系列」正式發布 開創永續投資新紀元

櫃買中心（TPEx）2023年9月25日正式發布三檔氣候韌性系列指數，包括兩檔市場標竿型指數：TPEx FactSet氣候韌性指數、TPEx FactSet半導體氣候韌性指數，以及一檔交易型指數「TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數」，成為台灣第一個以氣候韌性為主題發布相關指數的交易所。

這三檔指數，是櫃買中心與國際知名資訊廠商「FactSet」簽訂合作契約後所發布的首批指數。這一系列的氣候韌性指數也正好接軌了國際間關注氣候變遷議題、強化企業自身「氣候韌性」以及要求企業揭露永續與氣候資訊的風潮，可望成為觀察證券市場氣候韌性表現的重要參考指標。

TPEx FactSet氣候韌性指數系列，採用FactSet的合作夥伴Entelligent公司以氣候科學模型所建構的T-Risk資料庫。該模型採用全方位視野，評估發行公司的氣候風險指標分數，可以用來判斷氣候變遷對各公司財務表現之風險高低，亦即評估各公司因應氣候變遷之能力，進而應用T-Risk分數對指數成分股進行權重調整，以突顯各指數成分股之氣候韌性表現。

指數系列中的TPEx FactSet半導體氣候淨零優選報酬指數，不僅透過T-Risk分數篩選出適合的企業，更搭配財務表現及流動性等要素，進行成分股的篩選，優化投資組合，以表彰兼具氣候韌性及可投資性上櫃公司的綜合表現，可見該指數在追求投資績效的同時，亦能對氣候變遷等永續議題發揮正面影響力，提供投資人參與氣候暨永續投資的新選擇。

櫃買中心表示，期望透過氣候韌性指數的推出，提高我國證券市場投資人對於氣候相關議題的關注度，並帶動氣候相關指數化商品掛牌上櫃及投資的熱潮。自9月25日起，投資人可於 櫃買中心官網＞指數系列＞TPEx FactSet氣候韌性指數系列 專區

查詢到各指數的基本資料、編製規則及當日成分股等資訊，亦可於「基本市況報導網站」及三竹等資訊廠商資料庫查詢即時指數走勢。

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