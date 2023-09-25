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百貨App消費…增設驗證機制 業者補破網

聯合報／ 記者林海／台北報導

對於綁定百貨公司Ａｐｐ消費的行動支付淪為新型態詐騙，百貨業者坦言的確有遇到這樣的案例，損失也難以認定。多家業者表示，已經規畫在民眾消費時再設立一道驗證機制

數位時代來臨，幾乎所有的百貨商場都推出自有Ａｐｐ，以強化會員黏著度與精進會員服務，且支付工具都要綁定信用卡，卻也面臨信用卡資料被盜的問題。百貨業者說，只要詐騙集團綁定了盜取的資料，消費時形同開了綠燈，直到民眾察覺到不對勁，進行掛失、止付後才能停損。

儘管民眾綁定支付工具時，要先經過「簡訊驗證（ＯＴＰ驗證）」，但詐騙集團會以銀行或電信公司的名義發送釣魚簡訊，騙取驗證碼，令人防不勝防。業者就說，這種案例幾乎每家商場都會遇到。

百貨龍頭新光三越表示，除了首次綁定skm pay會透過ＯＴＰ驗證外，橘卡會員每一筆消費、貴賓卡會員單筆三千元以上及銀卡會員單筆二萬元以上交易，也會透過ＯＴＰ驗證。微風集團則說，目前除了首次綁卡的驗證外，消費並沒有再驗證機制，但是也有規畫設立新的保護方式。

比漾廣場指出，「比漾ＰＡＹ」日前已經暫停使用，會增設消費時再一次的ＯＴＰ認證，更新時間大約需要三個月。

詐騙集團 機制 信用

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