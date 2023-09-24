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券商搶富豪戶市場 排名再洗牌！兆豐證再擠入前三

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

券商搶富豪戶市場，8月排名再洗牌。據金管會8月底統計，8家券商開辦高資產業務、累計交易金額達1251億元、月減6億元或0.5%，首見交易量下滑，排名前三大也出現洗牌，兆豐證在睽違半年後，再度擠回前三大。

據金管會統計，8月底累計高資產客戶數711人、累計交易金額1251億元，與上月相較，客戶增加7人、交易金額卻減少6億元，顯示有部分業者交易量出現萎縮。

券商業績前三大是永豐金證、國泰證和兆豐證，兆豐證睽違半年後，氣走元大證，拿下季軍。永豐金證客戶數304人，交易額528億元、月增7.8%，續蟬聯冠軍，國泰證117人，427億元、月增9.2%，月增額較上月擴大，老三是兆豐證181人、170億元是今年3月來，再度重回前三大行列。

證期局副局長黃厚銘說，券商承辦高資產客戶業務，其中9成來自複委託業務，主因是全球升息浪潮，讓海外債券價格對國內投資人更具吸引力，其他如海外股票和結構型商品交易也增加。

據數據顯示，8月底累計1251億元交易額中，來自複委託交易達1134億元，就占了9成，顯示券商的富豪戶一樣偏好海外債券。

兆豐 債券 金管會

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