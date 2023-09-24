被視為「定存替代」？富豪戶瘋買海外高息債 銀行主管這麼看

美國將維持較高利率到2024年，海外高息債已被富豪戶視為「定存替代」的最愛商品。據金管會8月底統計，9家銀行開辦高端資產（1億元以上）財管客戶中，配置存款比重首見降到52%，海外高息債則攀到11%高峰，富豪戶似有將存款緩步移轉到高息債的現象。

一家承辦富豪戶財管業務的銀行主管就直言，當兩項商品報酬率相當時，富豪戶第二個評估項目就是稅賦，相較定存僅有27萬元免稅額，海外債則是計入海外最低稅負、免稅額高達670萬元，一相比較，優劣立判。

該主管說，尤其在美國聯準會更堅定捍衛2%通膨目標，讓降息門檻提高，也拉升了中短天期利率，目前美國一年期公債債券殖利率逾5%，幾乎與高息定存相當，預料海外高息債將被富豪戶視為「定存替代」的一大主流商品。

第四季來看，在美國尚未明確釋出降息訊號前，仍建議優先配置短天期海外高息債，如先配置一年期美債，等降息訊後出現後，再做換券到長債。

據金管會2023年8月底統計，富豪戶資產配置組合中，存款占了52%、保險占13%、基金占12%、債券占11%、境外結構型商品占5%。與上月相較，存款降了1個百分點，基金和債券則各增加1個百分點，其餘兩類資產配置持平。

若拉長到今年來看，連續維持三個53%高占比的存款，首見反轉略降，反觀債券則攀升到11%的該統計來高峰。

為何海外債配置占比一路攀升？銀行局副局長林志吉解釋，主因是債券殖利率走升，導致投資人轉向投資債券所致，他也坦言，升息的確影響了不同商品間，投資人對相對預期報酬和風險結構考量。

另一家民營銀行主管則說，債券殖利率上彈、顯示債券價格相對便宜，買海外債可鎖住收益，之後若降息、債券價格反轉走升，還會有資本利得，債券收息和未來的資本利得可雙賺，預料海外債熱度至少可持續到2024年。

至於基金和保單配置，該主管則說，基金下單手續費一直是市場的殺戮戰場、銀行端銷售熱度不如以往，保單則對富豪戶銷售並不容易，因為投資需要契機、就算富豪戶有需求、也不一定會立刻把資金移轉到保單，預估保單仍會維持在13%~15%左右。

金管會是在2020年起陸續核准7家銀行開辦高資產客戶財富管理業務，2022年又核准了玉山銀和北富銀，2023年再度核准了元大銀，至今承辦高資產財管業務有10家銀行，但元大銀尚未開辦，另遞件申請的華南銀則正在金管會審核中。

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