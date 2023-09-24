櫃買中心公布「大專生培育營」投資競賽決賽名單
櫃買中心於2023年舉辦的「大專生證券菁英種子線上培育營」，計有高達158個隊伍組隊完成課程學習並參加櫃買商品投資組合簡報競賽，其中有部分隊伍更是跨科系或跨校組隊參加，競爭相當激烈，經過審慎的初選與複選評審後，挑選出32隊優秀作品，前十名可以進入10月4日進行的最後實體決賽，其餘22隊將頒發「入圍優秀獎」獎狀並可獲得獎金6,000元。
櫃買中心表示，透過本次參賽影片可以感受到學子們的用心投入，也顯示大專生對於投資理財的高度興趣與積極學習態度，進入決賽隊伍名稱包括「捲起千堆雪」、「山夾金沙」、「我推的證券」、「地瓜球球」、「森永牛奶糖」、「金融魔術師」、「券君默席金縷衣」、「Securities Elite」、「考不上台大」及「證金八百」等十隊（依報名序號排列）。
「大專生培育營」活動專屬網站（https://ysseed.sfi.org.tw/）也有公布進入決賽隊伍及「入圍優秀獎」得獎名單，另配合國際金融盛事「世界投資者周（World Investor Week, WIW）」活動，將於10月4日進行大專生培育營實體決賽及頒獎典禮。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 意外！北市14商圈出現億級店面 這兩商圈竟掛蛋
▪ 竹縣社宅包租代管第4期上路 房東可享稅金減免及補助
▪ 蘋果A17 Pro晶片加持 再掀南科高級住宅區議題
▪ 「吃喝拉撒睡都在一起」 這間套房讓眾人驚嘆：空間用到極致
▪ 社區汽車位能停機車嗎？ 多數人不贊成：會變垃圾堆
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言