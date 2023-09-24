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櫃買中心公布「大專生培育營」投資競賽決賽名單

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心於2023年舉辦的「大專生證券菁英種子線上培育營」，計有高達158個隊伍組隊完成課程學習並參加櫃買商品投資組合簡報競賽，其中有部分隊伍更是跨科系或跨校組隊參加，競爭相當激烈，經過審慎的初選與複選評審後，挑選出32隊優秀作品，前十名可以進入10月4日進行的最後實體決賽，其餘22隊將頒發「入圍優秀獎」獎狀並可獲得獎金6,000元。

櫃買中心表示，透過本次參賽影片可以感受到學子們的用心投入，也顯示大專生對於投資理財的高度興趣與積極學習態度，進入決賽隊伍名稱包括「捲起千堆雪」、「山夾金沙」、「我推的證券」、「地瓜球球」、「森永牛奶糖」、「金融魔術師」、「券君默席金縷衣」、「Securities Elite」、「考不上台大」及「證金八百」等十隊（依報名序號排列）。

「大專生培育營」活動專屬網站（https://ysseed.sfi.org.tw/）也有公布進入決賽隊伍及「入圍優秀獎」得獎名單，另配合國際金融盛事「世界投資者周（World Investor Week, WIW）」活動，將於10月4日進行大專生培育營實體決賽及頒獎典禮。

櫃買中心 大專

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