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元大人壽小樹陪伴列車 邀供應商關懷弱勢兒少

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
元大人壽小樹陪伴列車志工團今年前進高雄大慈育幼院，提供南部地區的弱勢孩童正確的金融理財知識，將正確理財觀念及風險意識向下扎根。圖/元大人壽提供
元大人壽小樹陪伴列車志工團今年前進高雄大慈育幼院，提供南部地區的弱勢孩童正確的金融理財知識，將正確理財觀念及風險意識向下扎根。圖/元大人壽提供

元大人壽（2885）關注弱勢兒少，透過「元大人壽小樹陪伴列車 」由同仁擔任志工，足跡遍及全台各角落，推廣偏鄉兒少風險教育。

元大人壽小樹陪伴列車志工團今年繼花蓮玉里國小服務後，再度前進高雄大慈育幼院，希望提供南部地區弱勢孩童正確的金融理財知識，將理財觀念及風險意識向下扎根。

此次小樹陪伴列車活動吸引了10位元大人壽高雄通訊處的同仁主動報名參與，志工們以不同的理財工具帶入人身風險議題，以詼諧幽默的方式讓大慈育幼院的孩童輕鬆學習，並搭配教具及競賽活動以激發孩童的參與感與專注力。

大慈育幼院的社工表示，深切地感受到元大人壽製作教材的用心 ，且有別於過往的演講方式，元大整體課程設計既活潑又實用。

活動結束後，元大人壽志工也表示，如同大慈之名，這裡的孩子相當乖巧慈悲，相信他們在大慈育幼院得到很好的照顧，很高興能夠陪伴這群孩子們，並分享人生風險、保險保障等資訊，將重要的金融知識傳承給下一代，同時呼應了元大人壽的企業文化「 榮譽感 慈悲心 貢獻力」，相信金融教育是社會進步的要件之一，兒少金融教育的普及更是社會穩定的基石。

金融教育結合公益活動是企業團體社會參與重要的一環，藉由企業間的攜手合作，可以擴大善的效益，進一步促進社會正向循環 ，因此，元大人壽不僅落實綠色採購政策，也邀集供應商共同捐贈物資予弱勢團體，如小樹陪伴列車活動就已邀約逾10家供應商積極響應捐贈文具包，關照小樹們成長茁壯。

元大人壽 育幼院

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