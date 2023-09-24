屏東明揚大火 新光人壽提供慰問金等緊急關懷服務
屏東工廠大火，造成近百人受傷送醫，及消防人員不幸殉職，新光人壽第一時間成立緊急應變關懷小組，並由屏東地區同仁與調查員啟動保戶緊急關懷服務，針對目前已掌握確認名單，主動派員到府關懷，由專人與受災保戶家屬聯繫，並針對受傷住院保戶發放五千元慰問金，不幸罹難的保戶則提供10萬元慰問金。
除積極協助辦理理賠申請外，新壽並同步啟動快速理賠與各項保戶關懷服務措施，將提供受災保戶「保單補發免收工本費」、「保費繳納寬限優惠」、「保單借款繳息作業優惠」、「房屋貸款本金寬延優惠」及「主動協助理賠」等五項服務，並提供保戶服務專線0800-031-115。
對於不幸殉職的消防人員，新壽除了致上崇高敬意與哀悼，新光人壽慈善基金會也將另外提供慰撫金10萬元。警消人員是安定國家社會、防災救難的重要力量，新壽慈善基金會於1983年即設立警消慰撫金，長期提供於服勤期間因公殉職之警察及消防人員慰撫金，以表致敬感恩心意。對此不幸意外事件，祈願逝者安息，也祝傷者早日康復，更祈願未來憾事不再發生。
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