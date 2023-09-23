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補班交投冷清 新台幣小升0.4分 收32.122元
台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.122元，升0.4分，成交金額較前日大幅縮小至1.37億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為32.120元，最高32.108元、最低32.126元。由於今天為中秋節連假前補班日，匯市獨家交易，因此交易平淡，據匯銀人士表示，補班日少了外資進出，市場僅以實質拋補為主，交投冷清，盤中波幅也相當狹窄，台北及元太外匯今天合計成交金額僅1.37億美元，較22日的超過15億美元大幅萎縮。
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