央行：穩定幣進入實體經濟作為支付工具 如未納管可能產生系統性風險

中央銀行示警，近期穩定幣的發展與應用範圍，逐漸由虛擬市場的交易媒介，進入實體經濟作為支付工具，一旦單一法幣掛勾穩定幣的使用規模擴大、應用場景增加或廣泛用於跨境支付，如未予以納管，將可能產生支付及金融體系的系統性風險。

央行最新報告「國際間支付型穩定幣之最新發展與監管概況」指出，去 (2022) 年發生多起虛擬資產相關風險事件，例如：美元穩定幣（UST）崩盤、虛擬資產借貸平台Celsius Network破產、避險基金三箭資本破產、虛擬資產交易平台FTX破產等，虛擬資產之一的穩定幣市值雖受影響而下滑，但仍為虛擬市場的主要交易媒介。

其中，單一法幣掛勾穩定幣，具有作為支付用途的潛力，近來相關應用已開始擴及實體經濟，提供電子支付服務，一旦使用規模擴大、廣泛應用並涉及跨境支付，則影響範圍不僅及於一般大眾，更可能危及支付及金融體系的穩定，因而受到主要國家金融監理機關的關注。

央行表示，穩定幣的市值雖占虛擬資產總市值比重不高，但已成為虛擬市場的主要交易媒介，透過穩定幣進行虛擬資產交易占比已超過八成。

截至今年9月15日，全球共有148種穩定幣，總市值約1,244億美元，占全體虛擬資產市值約12%；其中穩定幣市值前五大皆為美元掛勾穩定幣，分別為USDT、USD Coin (USDC)、Dai、TrueUSD （TUSD）及Binance USD （BUSD），約占穩定幣總市值96%。

在交易平台上，客戶可透過法幣、穩定幣或其他虛擬資產，例如比特幣等，進行虛擬資產的買賣；而穩定幣近年已成為虛擬市場的主要交易媒介，透過穩定幣進行虛擬資產交易的占比為81%。

近來，美國最大第三方支付公司PayPal宣布，與加密經紀商Paxos合作發行美元穩定幣PayPal USD （PYUSD）。PYUSD是透過 PayPal以美元1:1的價格買賣，且100%由美元存款、短期公債或其他約當現金擔保。

央行認為，與新台幣1:1兌換的單一法幣掛勾穩定幣因具有電子支付特性，屬「具支付性質的虛擬資產」，其發行及業務營運將涉及我國「電子支付機構管理條例」相關規範，央行認為，主管機關金管會可參考主要國家作法，適度修訂相關規範、將其納管。

商品推薦

udn討論區