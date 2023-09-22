永豐金證券邀請上市櫃 CEO 拍 YT 分享第一手產業資訊

永豐金證券針對收看過數位節目的群眾進行1,600份問卷調查，宣布推出數位影音節目《企業家觀點》，邀請上市櫃公司CEO訪談產業發展現況，協助投資人取得第一手投資訊息，首集上線邀請亨泰光學總經理吳怡璁，分享隱形眼鏡市場的機會與未來發展，已破萬人觀賞。

永豐金證券表示，到年底正規劃半導體零組件及綠能產業企業家錄製播出，有興趣的投資人可透過永豐金證券豐雲學堂或永豐金證券YouTube頻道上線觀看。

根據行銷公司Vericast數據，三分之二的Z世代年輕人透過YouTube或TikTok影音方式學習理財，國內外券商紛紛走入影音理財知識服務，例如TDAmeritrade、Charles Schwab及Interactive Brokers等國際券商透過YouTube平台分享財經資訊，而國內則包括永豐金證券、國泰證券、富邦證券及口袋證券等展開影音服務，永豐金證券的豐雲學堂去年推出首部YouTube數位影音節目且每周更新。

觀察國內PTT與Dcard兩大社群，股民最常見的痛點是「請益個股看法」，例如該不該買某檔主流股？持股虧損該不該賣？每個人的投資需求不一樣，而對社群上網友的各種解答反而越看越不知道投資方向，為協助投資人解決盲從跟單的難題，永豐金證券推出3大理財節目，提供產業內專家觀點給觀眾，分別是擴增理財廣度的《台股萬人謎》、《美股即時通》，與最新推出加強投資深度的《企業家觀點》。

永豐金證券今年6月針對收看過數位節目的群眾進行回饋調查，約40%的網友期許增加產業或個股解析，因此推出《企業家觀點》節目，邀請各產業經理人分享創業歷程，藉由券商角度訪問各領域企業家代表，帶領觀眾從公司經營者的角度了解產業脈絡及未來商機。首集邀請以製造OK鏡的亨泰光學總經理，分享隱形眼鏡市場的機會與未來發展，例如隱形眼鏡已發展成醫療器械、應用在矯正眼睛疾病的角膜塑型鏡。

透過《企業家觀點》，永豐金證券希望協助投資人掌握第一手產業知識，培養從產業到個股的Top -down法人等級分析能力，到年底前已規畫邀請半導體零組件及綠能產業經理人擔任嘉賓，協助投資人輕鬆了解最夯的AI智能產業的延伸應用、與今年政府推動碳權交易所下的綠能商機；10月重頭戲將與阿爾發投顧的財經網紅PG推出台美股資產配置系列影音節目與一系列抽獎活動，協助客戶在動盪的股市中穩定累積財富。

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