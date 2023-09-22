鮑爾、楊金龍 「鷹」聲高唱

美國聯準會和我國中央銀行昨天先後宣布最新利率決策，儘管利率都不變，但聯準會主席鮑爾與央行總裁楊金龍雙雙釋出鷹派言論，顯示利率維持相對高檔恐將持續更長一段時間。而央行除了決議利率「連兩凍」，並四度下修今年經濟成長率預測值至百分之一點四六；至於今年的消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率仍將高於百分之二的通膨警戒線，明年才會降至百分之一點八三。

聯準會昨天宣布聯邦資金利率區間維持在百分之五點二五至五點五，並預期今年底前將再升息一碼（○點二五個百分點），符合市場預期，但令人意外的是明年預估降息的幅度由四碼縮小為兩碼，鮑爾在記者會的發言也較偏「鷹派」，造成美股三大指數下跌，美元與美債殖利率則應聲走揚。

而受到鮑爾「鷹」聲再現衝擊，台北股匯市全嚇趴。主要亞股昨天走弱，台股也開低走低，公股行庫進場護盤不敵外資賣超台股三三九億元，大盤指數大跌二一八點，收在一萬六三一六點，為五月廿六日以來收盤新低。台幣匯率也因外資爆撤出潮，盤中一度貶值逾一角，終場貶值九分，收在卅二點一一二元，連五貶並為近十一個月新低。

聯準會主席鮑爾。 （圖，新華社）

聯準會最主要的鷹派訊號反映在決策官員預估利率落點的「利率預測點狀圖」，顯示預測今年底前會再升息一碼的官員人數比六月會議多一人，此外，多數官員調高明年底時的預估利率區間，從百分之四點五至四點七五提高到百分之五至五點二五，顯示預估明年的降息幅度由四碼縮小到兩碼。

鮑爾表示，這次雖未升息，未必代表官員已認定目前的貨幣政策已足以控制通膨，「若經濟比預期更強，恰恰意味著我們在貨幣政策必須做更多，使通膨回降到百分之二」。觀察家指出，鮑爾的談話「比市場預期較偏向鷹派，重點在於聯準會不願宣告對抗通膨之役已經勝利」。

在聯準會宣布利率不變後，央行理事會也一致決議，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息百分之一點八七五、百分之二點二五及百分之四點一二五。

對於第四季貨幣政策基調，楊金龍會後發言明顯偏「鷹」，除直言「緊縮會維持較久時間」外，還數度提及台灣過去物價「低且穩定」，長期約在百分之一左右，如果因氣候變遷、地緣政治與全球化等因素，導致長期平均通膨率上漲至百分之一點五，甚至是百分之一點五至二，那麼「利率恐怕就要高一點」，因為「通膨高、利率就要高」。

楊金龍也說，最近這幾年國內通膨率高於百分之二，不能作為通膨逾百分之二將成為「新常態」的判斷標準，還需要更長期觀察才能下定論。

楊金龍指出，央行下修今年經濟成長率，主要是今、明兩年產出缺口皆為負值，「明年出口會比今年好、投資也會比今年好」，加上民間消費持續扮演推動經濟成長的主要角色，帶動明年經濟成長率突破百分之三。

至於明年是否有機會降息，楊金龍說，「除非明年經濟成長率表現不如預期的百分之三點○八，而是掉得很厲害（指經濟成長大幅下滑）」，否則主要國家都在緊縮，我們也要維持緊縮，只是緊縮幅度不用那麼大。