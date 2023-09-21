聯博：Fed 升息循環到此結束 明年Q2降息

美國聯準會（Fed）本月暫停升息，市場預期Fed仍有升息空間。不過，聯博集團美國多元固定收益總監謝爾頓（Matthew Sheridan）21日來台指出，美國聯邦基金利率已升到5.25%，這波升息循環應已結束。

謝爾頓分析，由於通貨膨脹回落至目標的過程預計仍緩慢，因此利率高原期也會維持更久，最快到明年第2季底Fed才可能開始降息，降幅可達125~150個基本點（1個基本點是0.01個百分點），但仍要看通膨及就業等數據。

謝爾頓認為，接下來Fed政策有兩種可能情境，都有利於債券。一是通膨率降至Fed目標，免於經濟衰退，Fed會逐漸轉向中性政策；二是經濟微幅衰退，失業率攀升，Fed將啟動降息循環以促進充分就業。

聯博投信21日舉行第4季美國投資展望記者會，謝爾頓在會上指出，升息已到尾聲，但短期市場波動猶存。債市配置要更注重多元收益來源，可採槓鈴策略，把握投資等級債券、非投資等級債券、證券化資產及新興市場債等的投資機會。

在美股方面，聯博投信股票投資策略師李長風指出，美股享有基本面與資金面的雙重優勢。股市投資宜兼顧成長及防禦，除了人工智慧（AI）及雲端之外，可注意醫療、核心消費等遭低估的題材。

李長風認為，科技股有AI、雲端儲存等長期投資題材，續航動能強。此外，醫療保健類股可能遭低估。美國人口老化、醫療支出提高等剛性需求可望維持醫療產業的防禦特性，AI技術等創新發展則增添醫療產業的成長動力。

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