快訊

2男冤獄逾30年！李昌鈺涉做偽證案落幕 天價和解金曝光

聯博：Fed 升息循環到此結束 明年Q2降息

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美國聯準會Fed）本月暫停升息，市場預期Fed仍有升息空間。不過，聯博集團美國多元固定收益總監謝爾頓（Matthew Sheridan）21日來台指出，美國聯邦基金利率已升到5.25%，這波升息循環應已結束。

謝爾頓分析，由於通貨膨脹回落至目標的過程預計仍緩慢，因此利率高原期也會維持更久，最快到明年第2季底Fed才可能開始降息，降幅可達125~150個基本點（1個基本點是0.01個百分點），但仍要看通膨及就業等數據。

謝爾頓認為，接下來Fed政策有兩種可能情境，都有利於債券。一是通膨率降至Fed目標，免於經濟衰退，Fed會逐漸轉向中性政策；二是經濟微幅衰退，失業率攀升，Fed將啟動降息循環以促進充分就業。

聯博投信21日舉行第4季美國投資展望記者會，謝爾頓在會上指出，升息已到尾聲，但短期市場波動猶存。債市配置要更注重多元收益來源，可採槓鈴策略，把握投資等級債券、非投資等級債券、證券化資產及新興市場債等的投資機會。

在美股方面，聯博投信股票投資策略師李長風指出，美股享有基本面與資金面的雙重優勢。股市投資宜兼顧成長及防禦，除了人工智慧（AI）及雲端之外，可注意醫療、核心消費等遭低估的題材。

李長風認為，科技股有AI、雲端儲存等長期投資題材，續航動能強。此外，醫療保健類股可能遭低估。美國人口老化、醫療支出提高等剛性需求可望維持醫療產業的防禦特性，AI技術等創新發展則增添醫療產業的成長動力。

美國聯準會 Fed

延伸閱讀

央行總裁楊金龍：接近2%的通膨率可能成為新常態

00933B同時具備「月配息+收益平準金」！股添樂：可能是債券ETF的明日之星

美國降息的時點？金融業：觀察三大指標 年底有升息一碼的空間

巴西降息2碼 暗示利率進一步調降利率

相關新聞

基金上架更快了！明年起 基金審查准「有條件」委外

為提升基金審查效率，金管會宣布兩大鬆綁，一、2024年元旦起，以投資國內、非ESG等隸屬「申報制」基金，將委託證交所、櫃...

楊金龍：央行房市政策 聚焦二大目標

儘管央行此次未再採取新的房市信用管制措施，外界仍矚目央行態度，央行總裁楊金龍對此明確指出，央行房市政策有兩大重點：1. ...

聯博：Fed 升息循環到此結束 明年Q2降息

美國聯準會（Fed）本月暫停升息，市場預期Fed仍有升息空間。不過，聯博集團美國多元固定收益總監謝爾頓（Matthew ...

楊金龍：國際經濟及通膨情勢 將聚焦三大變數觀察

央行總裁楊金龍指出，由於全球景氣仍有下行及通膨壓力，因此後續將聚焦三大變數觀察，這三大變數，包括貨幣政策外溢效應、中國大...

楊金龍：美元獨強帶動亞幣貶值是深度全球化的結果

楊金龍今日指出，美國鷹派言論使美元走強，而使亞幣貶值，是深度全球化的結果，也因此，美元走強，新興市場的貨幣都會走弱，相對...

美聯準會放鷹 新台幣連5貶收32.112元

美國聯準會（Fed）利率政策按兵不動，但暗示年底可能升息1碼，台股大跌逾200點，新台幣同樣下挫，新台幣兌美元今天收在3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦