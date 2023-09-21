利率凍漲！台灣房屋：第4季房市柔中帶剛

中央銀行今（21）日下午舉行的理監事會議，決議利率凍漲，維持上一季的溫和手段，也維持目前對六都及新竹縣市等8縣市，選擇性信用管制，管制地區的第二戶房貸上限為7成，且無寬限期，所以雖未升息， 但對房市管制的態度仍嚴謹，未見鬆動。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，由於先前五度升息，已讓國內利率水準來到近15年新高，所幸政府祭出青年安心成家貸款加碼補助，讓下半年房市在平均地權新制和大選等干擾下，交易有復甦跡象。

不過房市政策仍「柔中帶剛」，央行維持8縣市信用管制，所以部分買盤對市場仍趨向保守，因此在選舉結束前，房市「交易量低、推案量低、總價帶低」的三低趨勢，依舊會持續延燒；但隨著升息循環暫告一段落，往後國內的利率走勢，可望趨於平緩。 資料來源／台灣房屋

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