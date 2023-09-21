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聯準會決議不升息 國泰世華銀：澆熄短期內降息的預期

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

美國聯準會（Fed）於美國時間20日宣布暫停升息國泰世華銀行認為這次的決議釋放出三大重要的訊息，而且澆熄市場認為明年很快就要降息的預期。

國泰認為，所釋出三大訊息包括：

1、利率點陣圖顯示，2023年仍可能再升息1碼（0.25個百分點），且 2024年降息空間縮窄。

2、在美國經濟仍具韌性與距 2%通膨目標仍有距離下，預期Fed利率維持Higher and (much) longer 。

3、11月FOMC會議舉行前，後續公布的通膨數據是觀察重點，包含台灣時間10月12日的 CPI（消費者物價指數），與9月29日、10月27日的 PCE（個人消費支出物價指數）數據。

而在預估利率Higher for longer下，將對總經、股、債、匯市產生哪些影響？在總體經濟的影響，國泰認為，將告別低利率時代，未來「迅速大幅降息」機率不高，而此次暫停升息，並且利率將維持在高位更久：「意味著後續經濟復甦力道將受限。」

國泰分析，一旦經濟活動放緩，若再配合通膨回落，2024年Fed可能出現降息空間。

債市方面，國泰分析，短債利率高位宜鎖利 ，長債因美國經濟優於預期而續揚 短線上債券利率仍將維持高位，隨核心通膨持續降溫，Fed逐步走入升息尾聲的大方向不變，預期長線公債殖利率終將回落，殖利率逢高仍是布建債券契機。

股市則因為美股短期難脫整理格局，中長期有望隨基本面低檔翻揚，近期美股走勢受高利率環境影響，對評價面形成壓力而震盪。

國泰世華銀行觀察，企業獲利狀況正在改善，加上近期ISM製造業的新訂單及存貨比已連續3個月站穩，顯示製造業去庫存化接近尾聲，支撐股市下檔空間。長線而言，股市前景依然看好，若逢股市拉回，不妨站在買方思考，逢低分進場批布局。

匯率方面，國泰評估，美元走勢將隨升息告終漸受壓抑；台幣等待基本面推升轉強，另歐洲央行（ECB）釋出升息見頂訊號，偏鴿立場壓抑歐元走勢，加上近期經濟表現美優於歐，進一步推升美元走強。

國泰世華銀行預期，美元近期仍將保持強勢，待Fed釋出最後一次升息訊號，美元才會出現走貶空間。

國泰世華 升息 美國經濟

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