聯準會決議不升息 國泰世華銀：澆熄短期內降息的預期

美國聯準會（Fed）於美國時間20日宣布暫停升息，國泰世華銀行認為這次的決議釋放出三大重要的訊息，而且澆熄市場認為明年很快就要降息的預期。

國泰認為，所釋出三大訊息包括：

1、利率點陣圖顯示，2023年仍可能再升息1碼（0.25個百分點），且 2024年降息空間縮窄。

2、在美國經濟仍具韌性與距 2%通膨目標仍有距離下，預期Fed利率維持Higher and (much) longer 。

3、11月FOMC會議舉行前，後續公布的通膨數據是觀察重點，包含台灣時間10月12日的 CPI（消費者物價指數），與9月29日、10月27日的 PCE（個人消費支出物價指數）數據。

而在預估利率Higher for longer下，將對總經、股、債、匯市產生哪些影響？在總體經濟的影響，國泰認為，將告別低利率時代，未來「迅速大幅降息」機率不高，而此次暫停升息，並且利率將維持在高位更久：「意味著後續經濟復甦力道將受限。」

國泰分析，一旦經濟活動放緩，若再配合通膨回落，2024年Fed可能出現降息空間。

債市方面，國泰分析，短債利率高位宜鎖利 ，長債因美國經濟優於預期而續揚 短線上債券利率仍將維持高位，隨核心通膨持續降溫，Fed逐步走入升息尾聲的大方向不變，預期長線公債殖利率終將回落，殖利率逢高仍是布建債券契機。

股市則因為美股短期難脫整理格局，中長期有望隨基本面低檔翻揚，近期美股走勢受高利率環境影響，對評價面形成壓力而震盪。

國泰世華銀行觀察，企業獲利狀況正在改善，加上近期ISM製造業的新訂單及存貨比已連續3個月站穩，顯示製造業去庫存化接近尾聲，支撐股市下檔空間。長線而言，股市前景依然看好，若逢股市拉回，不妨站在買方思考，逢低分進場批布局。

匯率方面，國泰評估，美元走勢將隨升息告終漸受壓抑；台幣等待基本面推升轉強，另歐洲央行（ECB）釋出升息見頂訊號，偏鴿立場壓抑歐元走勢，加上近期經濟表現美優於歐，進一步推升美元走強。

國泰世華銀行預期，美元近期仍將保持強勢，待Fed釋出最後一次升息訊號，美元才會出現走貶空間。

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