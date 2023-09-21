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新AI循環 準備一飛衝天應用普及化的等待

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
生成式AI四大應用領域潛在價值增長規模。(資料來源：麥肯錫、第一金投信整理，2023/6)
生成式AI四大應用領域潛在價值增長規模。(資料來源：麥肯錫、第一金投信整理，2023/6)

生成式AI運用推出後，AI的熱潮能否從議題炒作，進入實質應用端普及化階段，這是投資界最關注的焦點，儘管，近期AI投資熱情暫降溫，不過，AI整體基本面及後市仍然看好。第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲認為，一旦AI應用普及，全面滲透各行各業，將有助於帶動企業成長動能，推升整體AI股價成長動能一飛衝天，普及化過程中，各階段受惠產業將帶起新一波AI概念股價成長循環，Bloomberg Intelligence 預估，至2032年生成式AI營收年均複合成長率高達42%。

李坤憲整理麥肯錫的研究報告指出，未來生成式AI進入到實質應用領域可望驅動的生產力潛在價值增長規模，主要從四大領域觀察，包括：軟體工程挹注生產力增值4,850億美元，行銷和銷售挹注生產力增值4,630億美元，客戶經營挹注生產力增值4,040億美元，產品研發挹注生產力增值3,280億美元。

李坤憲說明，企業運用生成式AI協助生產流程或改善員工工作效率等，不會在一夕之間改變，會從試用、驗證，最後才會進展到普及的階段，也就是一開始可能只會從少數流程、少數人開始試行，對於AI產業所帶來的成長性，也會隨運用普及化程度，逐步啟動加速過程。

近期市場對於AI投資熱情冷卻的現象，李坤憲認為，這是由於在過去近一年的時間裡，可能投資大眾過度高估，生成式AI一年內可以改變的科技現象，然而，市場激情暫退，投資信心減弱後，投資人暫時低估，AI新科技在未來十年可以做到的事，也就是展現科技運用改變世界。

李坤憲進一步指出，從近期AI概念股價的財報數據看來，包括：資料庫、資安，與數據分析等廠商，都出現了復甦改善，財報優於預期的現象，像是資料庫大廠 Snowflake、MongoDB，資安廠 Cloudflare、Okta，及數據分析公司的 Datadog 等，財報都出現相對過去幾季數據穩定回升現象，如銷售週期縮短、用量回溫、購買意願提升等，顯示過去相對困難的業務環境已經開始出現回穩。

這波AI股價冷卻，企業財報受到高度檢視，市場正在觀察AI產業由話題性走向變現性，這個過程需要時間，李坤憲表示，投資人若看好AI標的，挑選時機進場難度較高，比較建議採取進行定期定額的投資佈局策略，AI產業長期趨勢向上，採紀律方式佈局，更能跟隨長趨勢掌握AI新科技紅利。

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