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AMD 推 Kria K24系統模組及入門套件 攻工業及商業應用

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

超微（AMD）於今（19）日宣布，推出工業及商業應用導向的Kria K24系統模組及入門套件，加速邊緣創新。K24商業版本即日起開始供貨，工業版本預計於第4季開始供貨。

超微表示，Kria K24系統模組和KD240套件，可為電機控制和數位訊號處理應用設計高能源效率、可立即量產的解決方案，並加速上市時程。Kria K24系統模組以小尺寸提供高能源效率運算，導向成本敏感型工業和商業邊緣應用。先進的整合扇出型（InFO）封裝令K24尺寸僅為信用卡一半大小，並且功耗是與連接器相容、更大尺寸Kria K26系統模組的一半。

K24系統模組可提供高確定性和低延遲，為邊緣運算密集型數位訊號處理（DSP）應用中使用的電氣驅動和電機控制器供電。主要應用包括電機系統、工廠自動化機器人、發電、電梯與火車等大眾運輸、手術機器人和磁振造影（MRI）床等醫療設備，以及電動汽車充電站。K24系統模組結合KD240驅動入門套件，使用者無需具備FPGA程式化設計專業知識即可快速啟動並執行。

AMD工業、視覺、醫療與科學資深總監Chetan Khona指出，電機無處不在，從大眾運輸到其它發電系統，從工廠自動化到倉儲所使用的機器人到醫療設備，甚至農業的空中系統都有。令人吃驚的是，這些電機消耗全球工業能源總用量的70%。現在的電機也變得更加精密複雜，且越來越多採用新材料設計，它們需要電機驅動系統來控制，提高電機效率將對全球用電量產生顯著的積極影響。提高這些應用的效率可使能耗降低15%到40%。

Chetan Khona也提到，系統模組能夠大大加速客戶的產品上市時間，讓開發者能夠使用入門套件更快地介入開發流程。K24系統模組是非常領先的產品，功耗非常低，而且確定性很高，延遲也非常低，能很好地去應對DSP有關的應用，以及與之相配套適應的設計流程。

機器人 AMD

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