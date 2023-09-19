時隔5年 新檔REITs再出江湖 新光與台新合作出擊

時隔五年再有新檔REITs再出江湖，尤引人矚目之處在於，這是新光金今年六月改選之後，與台新金兩大金控旗下銀行首度展開合作，「新利一號」不動產投資信託(REITs)基金由新光銀行受託經管，同時由台新銀行擔任安排機構，在上周已經金管會核准募集，發行金額為50.22億元，也是國內暌違五年來，首度核准募集的不動產投資信託基金案。

「新利一號」目前委由怡盛集團旗下之群盛公寓大廈管理維護公司擔任不動產管理機構。新光銀行總經理李正國表示，「新利一號」不動產投資信託基金投資標的為商用不動產及海外REITs基金，商用不動產包含台北市慶城街一號商場、台中NOVA資訊廣場與北投中和街商場。投資商用不動產除了具有區位優勢外，投資標的進駐廠商涵蓋餐飲、生活零售、休閒娛樂及3C資訊產業，產業經營及租金風險分散。且承租戶亦多為耳熟能詳的大品牌，付租能力穩定。

李正國進一步表示，此次申請發行目的，主要希望能再次活絡臺灣不動產證券化市場，並提供發起人更多元籌資管道及投資人參與不動產投資機會。新光銀行憑藉過去辦理不動產信託業務的專業與經驗，未來將善盡受託機構的角色，以兼顧投資人權益與基金績效為優先考量。

台新銀行金融市場事業總處執行長簡展穎表示，對發起人來說，REITs提供更多元的籌資管道，是企業輕資產強化財務結構的最佳選擇；對投資人而言，能夠提供除了股、債以外，參與商用不動產的投資機會，個人投資人除持有期間可獲得穩定配息收益，並可享有10%分離課稅優勢與未來不動產增值利益。

簡展穎補充，放眼亞洲國家，日本為亞洲最大之REITs市場，截至2023年7月，日本共有60檔REITs，總市值約達新台幣3.4兆元；新加坡為亞洲第二大的REITs市場，共有42檔REITs，總市值約達2.3兆元；相較之下，臺灣現存6檔REITs總市值約750億元，仍有相當大的成長空間。

簡展穎進一步說明，「新利一號」基金商用不動產投資標的具有熱門商圈地段優勢，進駐廠商涵蓋餐飲、生活零售、休閒娛樂及3C資訊產業等多元產業，進駐品牌亦多樣化，租金風險相對分散，為本基金優勢。

簡展穎也指出，有別於國內過去已發行的REITs基金，「新利一號」基金為提升受益證券上市後的流動性，受託機構未來可委任適合證券商，每日依據集中交易市場的委買與委賣交易市況，透過自行買入、盤中撮合成交或協助洽特定人進行盤後交易等方式，維持基金穩定流動性。

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