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曾為防疫險理賠風暴請辭！林榮泰轉戰新光金保代總經理
新光金控（2888）今（19）日代子公司新光金保代發布重訊，由前新安東京海上產險總經理林榮泰接任新光金保代總經理，並於10月2日生效。新安東京海上產險曾深陷防疫險理賠風暴，為了負起經營責任，林榮泰在今年5月請辭，如今確定轉戰新光金保代總經理，繼續在保險業奮鬥。
林榮泰為美國精算學會初級精算師，並具中華民國精算學會產險正會員資格，迄今在產險業服務超過24年；任職於新安東京海上產險期間歷經精算及風管、綜合企劃及財務等領域，於2020年升任新安東京海上產險總經理。
但在去年產險業陷入防疫險理賠風暴，在新安東京海上產險內部增資、減資所有作業已經告一段落，理賠風暴也走出陰霾，為了負起經營責任，林榮泰仍決定請辭以示負責。
新光金保代提供財產保險之商品，透過與產物保險公司密切溝通及合作，介紹優質財產保險商品予個人或中、小型企業客戶，林榮泰也將在此繼續為產險業服務。
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