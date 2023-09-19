台新人壽砸3.3億元買下亞旭電腦竹北辦公室
台新金控（2887）今（19）日代子公司台新人壽公告取得亞旭電腦股份有限公司位於新竹縣之建物及土地，交易總金額新台幣約3.3億元。
台新人壽公告取得亞旭電腦股份有限公司位於新竹縣之建物及土地，土地位於新竹縣竹北市台元段611地號，土地面積1,472.62平方公尺，約445.47坪；建物則位在新竹縣竹北市台元街22號7樓之1，面積為3,901.42平方公尺，約1,180.18坪，及47個平面車位，交易總金額新台幣為331,680,000元。
台新人壽表示，本次交易是參考市場行情及估價報告，經董事會決議後實施。
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