防詐！金管會：各銀行發簡訊給連結 禁輸個資、帳密
詐團常用釣魚網站騙取民眾個資、帳密，金管會銀行局副局長童政彰提醒，目前各銀行不會發送簡訊、請客戶點選簡訊上的連結並輸入帳密、簡訊認證碼等資料，一旦有要求客戶輸入交易資料，很可能就是「假網站」。
童政彰說，兩年前就曾有一家銀行官網被犯罪集團冒用，當時就請銀行公會轉知各銀行，發送簡訊、請客戶點選簡訊上的連結時，禁止要求輸入客戶個人資料、帳密和簡訊認證碼。
但有媒體發現，仍有部份民營銀行仍會在簡訊中、附上連結並引導到官網去輸入交易資料，但一般民眾可能無法辨認「真假官網」。
童政彰說，若是引導到官網，卻要求輸入客戶個資或交易資料「就是不對」，應該要請客戶自行上官網、網銀或行動銀行APP，而非由各銀行透過一個連結就逕自跑去交易畫面。
他說，各銀行可透過簡訊連結做一些宣導或公告事項，仍會維持簡訊上可提供連結，但簡訊若連結、引導到交易畫面輸入資料，可能就有不妥。
金管會也提醒民眾，無正當理由收集他人的銀行帳戶，或是將自己或他人的銀行帳戶交付、提供予他人使用將會有刑責。
依洗錢防制法規定，若是買帳戶者、將犯「買簿罪」，處五年以下有期徒刑或併科3000萬以下罰金。
若是賣帳戶者、將犯「賣簿罪」，只要有下列三種情形之一：一、期約或收受對價交付帳戶，二、交付或提供帳戶超過3個，三、警察機關告誡後五年內再犯者，將處3年以下有期徒刑、拘役，或併科100萬元以下罰金。
金管會提醒民眾應妥善保管自己的存摺、印鑑及密碼等，不要隨意將銀行帳戶交付他人使用，以確保自身權益。
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