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新光銀行受託經管「新利一號」 發行金額50.22億元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光銀行受託經管「新利一號」不動產投資信託(REITs)基金。圖為李正國總經理(中)與群盛公寓大廈管理維護股份有限公司負責人黃俊雅(左)及台新銀行金融市場事業總處執行長簡展穎(右)。新光銀行／提供
新光銀行受託經管「新利一號」不動產投資信託(REITs)基金。圖為李正國總經理(中)與群盛公寓大廈管理維護股份有限公司負責人黃俊雅(左)及台新銀行金融市場事業總處執行長簡展穎(右)。新光銀行／提供

新光金控子公司新光銀行受託經管「新利一號」不動產投資信託(REITs)基金於2023年9月12日經金管會核准募集，發行金額為新台幣50.22億元，此為國內暌違五年來，首度核准募集之不動產投資信託基金案。

此次核准募集之「新利一號」不動產投資信託基金係由新光銀行擔任受託機構、台新銀行擔任安排機構，並委由怡盛集團旗下之群盛公寓大廈管理維護(股)公司擔任不動產管理機構。

新光銀行總經理李正國表示，「新利一號」不動產投資信託基金投資標的為商用不動產及海外REITs基金，商用不動產包含台北市慶城街一號商場、台中NOVA資訊廣場與北投中和街商場。投資之商用不動產除了具有區位之優勢外，投資標的進駐廠商涵蓋餐飲、生活零售、休閒娛樂及3C資訊產業，產業經營及租金風險分散。且承租戶亦多為耳熟能詳的大品牌，付租能力穩定。

李正國總經理進一步表示，此次申請發行之目的，主要希望能再次活絡台灣不動產證券化市場，並提供發起人更多元籌資管道及投資人參與不動產投資機會。新光銀行憑藉過去辦理不動產信託業務之專業與經驗，未來將善盡受託機構的角色，以兼顧投資人權益與基金績效為優先考量，對基金採取主動積極管理方式，以符合基金投資人之期待，創造證券化市場、發起人、投資人三贏的局面。

新光金控

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