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活絡 REITs 市場！「新利一號」不動產投資信託基金准募

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
「新利一號」不動產投資信託(REITs)基金於9月獲金管會核准募集，合作機構新光銀行總經理李正國(左)、台新銀行金融市場事業總處執行長簡展穎(中)、群盛公寓大廈管理維護股份有限公司負責人黃俊雅(右)共同合影。台新銀行／提供
「新利一號」不動產投資信託(REITs)基金於9月獲金管會核准募集，合作機構新光銀行總經理李正國(左)、台新銀行金融市場事業總處執行長簡展穎(中)、群盛公寓大廈管理維護股份有限公司負責人黃俊雅(右)共同合影。台新銀行／提供

「新利一號」不動產投資信託(REITs, Real Estate Investment Trust)基金於9月12日獲金管會核准募集，係全台自2017年以來首度獲准募集案，發行金額為新台幣50.22億元，盼進一步挹注台灣REITs市場活水。「新利一號」REITs基金係由台新銀行擔任安排機構，新光銀行擔任受託機構，其投資標的為商用不動產及海外REITs基金。商用不動產包含台北市慶城街一號商場、台中NOVA資訊廣場與北投生活零售百貨商場，並委由怡盛集團旗下之群盛管護公司擔任不動產管理機構。

台新銀行金融市場事業總處執行長簡展穎表示，此次申請發行目的，主要希望再次活絡台灣不動產證券化市場。對發起人來說，REITs提供更多元的籌資管道，是企業輕資產強化財務結構的最佳選擇；對投資人而言，能夠提供除了股、債以外，參與商用不動產之投資機會，個人投資人除持有期間可獲得穩定配息收益，並可享有10%分離課稅優勢與未來不動產增值利益。

簡展穎補充，放眼亞洲國家，日本為亞洲最大之REITs市場，截至2023年7月，日本共有60檔REITs，總市值約達新台幣3.4兆元；新加坡為亞洲第二大之REITs市場，共有42檔REITs，總市值約達新台幣2.3兆元；相較之下，台灣現存6檔REITs總市值約新台幣750億元，仍有相當大的成長空間。

簡展穎進一步說明，「新利一號」基金商用不動產投資標的具有熱門商圈地段優勢，進駐廠商涵蓋餐飲、生活零售、休閒娛樂及3C資訊產業等多元產業，進駐品牌亦多樣化，租金風險相對分散，係為本基金之優勢。另外，有別於國內過去已發行之REITs基金，「新利一號」基金為提升受益證券上市後之流動性，受託機構未來可委任適合證券商，每日依據集中交易市場之委買與委賣交易市況，透過自行買入、盤中撮合成交或協助洽特定人進行盤後交易等方式，維持基金穩定流動性。「新利一號」之營運策略係以兼顧投資人權益與基金績效為優先考量，受託機構與管理機構也將對基金採取主動積極管理方式，以符合基金投資人之期待。

台新

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