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銀髮族 最不滿意租屋困難

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
台灣人壽與網路溫度計昨舉辦二○二三「高齡友善調查暨論壇」，台灣人壽董事長鄭泰克（右五）、策略長葉栢宏（右四）及營建署副署長徐燕興（左五）與新北市、桃園市、台中市等首長出席暢談高齡友善解方。記者胡經周／攝影
台灣人壽與網路溫度計昨舉辦二○二三「高齡友善調查暨論壇」，台灣人壽董事長鄭泰克（右五）、策略長葉栢宏（右四）及營建署副署長徐燕興（左五）與新北市、桃園市、台中市等首長出席暢談高齡友善解方。記者胡經周／攝影

中信金控子公司台灣人壽昨天發布「高齡友善調查」結果，針對民眾最關心的住、行議題調查四大指標滿意度，其中「居住友善」指標平均六十二點六分低空飛過，但政府力推的社會住宅政策滿意度以六十點六分勉強及格，不過，「高齡租屋」僅得五十二點六分，更是所有項目最低分，顯見銀髮租屋困難難度、需要大幅改善。

台灣人壽攜手「網路溫度計」舉辦二○二三「高齡友善調查暨論壇」。調查結果也顯示，全台廿二縣市「行動無礙」、「交通暢行」、「居住友善」與「生活照顧」等四大高齡友善指標，平均分數勉強守住六字頭，其中「高齡社區租屋」、「騎樓方便銀髮通行」、「減少銀髮交通傷亡」滿意度更是倒數前三名，統統不及格，顯見多數民眾對銀髮住、行友善度投下不滿意票。

台灣人壽董事長鄭泰克以「高」年級生身份分享親身經驗，出門時紅綠燈秒數常來不及通過、騎樓高高低低也讓人膽顫心驚，「高齡友善」不僅攸關人民幸福感，更是一個進步國家關鍵指標，每一位國民都應關心高齡友善議題，這也是關心自己的未來。

調查也顯示，在老後安居規畫，逾半數民眾願住養生村，並有近八成民眾支持「共享型」養生村；此外，八成民眾盼社福補助就近請領，因為各縣市規定不同，必須往返居住地和戶籍地申請補貼，因此希望由中央整合讓社福補助能就近請領、友善便民。

台灣人 紅綠燈 戶籍

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