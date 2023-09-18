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中壽獲亞太傑出企業優異勵志品牌獎 展現保險核心價值

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
中壽再獲國際肯定，亞洲企業商會頒發「亞太傑出企業獎」優異勵志品牌獎，中壽由資深副總經理李正偉(右)代表出席受獎。中國人壽／提供
中壽再獲國際肯定，亞洲企業商會頒發「亞太傑出企業獎」優異勵志品牌獎，中壽由資深副總經理李正偉(右)代表出席受獎。中國人壽／提供

開發金控（2883）旗下中國人壽首度參加由亞洲企業商會(Enterprise Asia)評選的「2023亞太傑出企業獎」（Asia Pacific Enterprise Awards，APEA），即從16個國家、數百家企業中脫穎而出，榮獲「優異勵志品牌獎」殊榮。評審對於中壽品牌精神所展現的力量印象深刻，認為中壽透過人生陪練員的角度，融合保險愛與關懷的精神，具啟發性又鼓舞人心。

這也是中壽今年來再獲國際獎項肯定，之前中壽已經獲得三項國際獎項，其中，中壽獲得亞洲企業社會責任獎(AREA)的「綠色領導獎(Green Leadership Category)」，更是唯一入選該獎項的台灣壽險公司。此次獲得亞洲企業商會(Enterprise Asia)評選的「2023亞太傑出企業獎」（APEA）「優異勵志品牌獎」，以APEA是亞太地區最具企業經營影響力指標的獎項，中壽首度參賽即拿獎，實屬不易。

除榮獲「優異勵志品牌獎」，中壽的永續力及數位力也備受肯定。中壽以前曕視野投入氣候治理，推動永續金融發展，今年也獲亞洲企業社會責任獎(AREA)的「綠色領導獎(Green Leadership Category)」，更是唯一入選該獎項的壽險公司。此外，中壽秉持創業家精神推動各項創新作為，在亞洲銀行及財金雜誌(Asian Banking & Finance, ABF)舉辦的「保險業亞洲獎」(Insurance Asia Awards)，中壽獲「年度ESG創新獎」(ESG Initiative of the Year)以及「年度數位創新獎」(Digital Insurance Initiative of the Year )雙項殊榮肯定，顯現中壽帶給客戶嶄新且優質體驗，已受國際肯定。

「以客戶為中心」是中壽的核心精神，始終以同理心，從民眾需求出發，將創新有感的服務，融入在保戶日常生活場景中。中壽深知人的關懷與溫度是壽險業無可取代的價值，唯有從「心」做起，以創新思維優化服務，才能獲得信任與客戶推薦，因此連續五年獲金管會評選為「公平待客原則評核」排行前25%績優業者的肯定，為評鑑開辦以來，極少數每年獲績優的保險業者，也在第10屆保險卓越獎，摘下「保戶服務專案企畫卓越獎」金質獎殊榮。

中壽將持續發揮創業家精神與創新能力，提供永續的金融解決方案，以實際行動朝向共容、共融、共榮的永續共好願景邁進，努力朝向成為最受推薦和信賴的壽險公司的目標邁進。

中壽 壽險公司 保險

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