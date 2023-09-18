國泰人壽「高登計畫」 廣招5,000追夢人

新冠肺炎疫情加速「零工經濟」與「遠端工作」的職場趨勢，多元面貌的混合工作模式將成新常態。其中壽險業務因具時間自主性與空間彈性，成為現代人追求職涯與生活平衡的理想職業。國泰人壽「高登計畫」今年廣徵5,000位有業務企圖心、想勇敢追夢的新人加入，透過專業培訓與數位工具，無論是專職或是兼職者，都能為自己「混搭」出符合自己理想的人生舞台。

國泰人壽自2018年起推出「高登計畫」，在全台超過三百個營業據點，提供「專職」和「兼職」的工作職缺。其中，「YOUNG高登計畫」提供專職求職者新人育成獎勵計畫，藉由完整新人培訓課程，豐富的客群資源和職域開拓機會，降低新鮮人進入壽險業的門檻。此外，「π高登計畫」也為兼職業務工作者提供絕佳機會，透過專屬的導師指導，結合多樣的線上課程學習，是累積第二專長的最佳選擇。

而為協助壽險新人熟悉工作內容並建立自信，國泰人壽打造的「NAP新業務平台」(New Agent Platform )，將業務員日常工作時所需要的輔助工具，重新整合為包含客戶、行銷、服務、行政、通知、學習等十大模組，並透過AI建模、導入API業務中台及微服務等技術，讓業務員在1個平台上，3步驟內就能找到所需要的功能，一站式高效完成行政業務，讓新手業務員能快速上手，服務更專業，此平台勇奪IDC(International Data Corporation)「未來工作創新獎」。優秀的人才養成機制與數位工具輔助，更讓國泰人壽在保險界最高榮譽美稱的「保險卓越獎」拿下「人才培訓卓越金質獎」十連霸肯定，成為國泰人壽「高登計畫」的最大優勢。

目前在國泰人壽專輝陽推展處擔任經理的王燕玲，25歲就結婚生子，即使婚後過著經濟無虞的生活，她仍渴望施展才能創造自己的財富，因此孩子上小學後，她透過「高登計畫」重新踏入職場。先生也從一開始的不看好，轉而全力支持，如今她已是帶領團隊的業務主管及MDRT百萬圓桌協會會員，成為壽險業最高殿堂的一員。「因為加入國泰人壽，讓我累積財富的同時，也能兼顧工作與生活」。