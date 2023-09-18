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富邦金加入集保電子平台 近4萬股東除權息線上通知

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

由集保公司所發起的「股務事務電子通知平台」（eNotice平台），也獲得金融業大舉響應參加，其中旗下有40萬名股東的富邦金控指出，今年6月30日起已透過該平台來發送股東股利通知，股東若於平台上註冊同意將股利發放紙本通知改為接收電子通知，未來即可透過電子郵件及「集保e手掌握App」接收股利發放訊息。

富邦金控現在號召逾40萬股東響應體驗集保股務數位化服務，既可節省股利發放旺季整理單據的時間，更能從生活小事開始節能減碳，共同實踐綠色地球永續目標。

集保近年逐步擴大股務數位化服務，eNotice平台今年6月30日正式上線啟用，目前平台所提供e化服務包括：領取股利發放通知書（所投資的證券標的公司需有委託集保公司發送電子通知）；查詢包含股利發放日、實領金額等多項股利資訊；平台後續將再開辦公開收購截止通知書、指數股票型基金之基金事務通知等。

富邦金控致力邁向淨零碳排永續目標，此次主動加入集保eNotice平台，對此富邦金控統計，自平台上線截至目前已有近4萬筆除息、除權通知書採電子通知，減少近4萬張紙消耗。

富邦金控 股利

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