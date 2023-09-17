金管會前八月共裁罰1.85兆元 年增逾20%

金管會最新統計顯示，今年前8月包括銀行、證期、保險局等3局，所有裁罰件數的罰鍰金額共1.85兆元，比去年同期的1.54兆元增加兩成，其中以銀行局開罰金額8289.5萬元最高，占比44.7%；銀行局統計，開罰金額裡，有6000萬來自同一家金控集團，囊括今年前8個月共計3/4的開罰金額，若加計保險公司被開罰1千萬元的部分，則囊括金管會前8月裁罰金額半數以上。

以金管會所送出2023年的裁罰預算目標3.13兆來看，目前1.85兆罰鍰達成率為59%，除非今年底有更大裁罰案出來，否則應不會達到預算目標。對此金管會則表示，不會「為罰而罰」。

銀行局統計顯示，今年至8月底為止，銀行局罰鍰件數18件、8289萬5000元，比去年同期10件、6280萬元，件數增加8件，金額增2009萬5000元。

銀行局說明，裁罰金額較多的主要有3案，分別由於大股東干政裁罰3000萬元，銀行員勾結詐團裁罰2000萬元，以及理專挪用公款裁罰1000萬元，3案均為同一家銀行；另外18件裁罰案裡有3件違反個資法，罰鍰金額都在60萬元以下，不動產專案的金檢缺失，也有3件開罰。

證期局除了旗下的證券3業業別之外，開罰對象也包括違規的上市櫃公司。據證期局統計，截至8月底止，共開罰證券、期貨及上市櫃公司5312萬元。

其中在證券業別，前8月開罰33件，金額1910萬元，較去年同期的24件、1756萬元，增加184萬；證期局說明，主要有2家券商被裁罰累計414萬元，另外，由於去年對兩家投顧各罰400萬、300萬元，今年的投信投顧的裁罰相對變少。

至於上市櫃公司的裁罰，今年前8月共罰124件、3402萬元，比起去年同期137件、2756萬元，處罰件數變少，但金額則增加近700萬元，顯見今年上市櫃公司的違失的情節都較為嚴重。因此，連同上市櫃公司在內，證期局今年前8月合計開罰157件、5312萬元，比去年同期的161件、4512萬元，同樣出現件數變少，但罰鍰金額增加約800萬的情況。

保險業統計則顯示，截至今年8月底為止，共開罰24件，罰鍰4940萬元，相較去年同期42件、4630萬元，件數比去年同期減少18件，但多出310萬元。保險局指出，最主要因為和大股東干政相關的裁罰，一家保險公司在8月被裁罰1000萬元。