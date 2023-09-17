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超級央行周 美、台利率有望不動

聯合報／ 記者馬瑞璿陳美君、編譯劉忠勇／綜合報導

本周可說是全球超級央行周，九月二十一日這一天，不僅美國聯準會（Fed）要公布最新利率決策，台灣央行也將舉行理監事會議，日本央行則預計九月二十二日公布利率決議，市場普遍預期Fed會維持偏鴿態度、放緩升息，台灣央行也有望維持利率按兵不動。

市場普遍預期Fed將在本周政策會議上維持利率不變，但投資人對Fed是否會在今年稍晚升息，仍抱持不同意見。

美國股市上周五（十五日）大跌，台積電據路透報導要求晶片設備商延後交貨，引發市場疑慮，加上美國公債殖利率持續上揚，大型科技股帶頭下殺。因此Fed本周將召開的利率決策會議備受關注。

Fed七月升息一碼後，政策利率區間提高到百分之五點二五至百分之五點五，達二十二年來高點。不過美國勞工部日前公布，八月失業率由百分之三點五升至百分之三點八，但八月非農就業人數增加十八點七萬人，高於預期，且八月底公布的個人消費支出物價指數（ＰＣＥ）年增百分之三點三，而核心ＰＣＥ物價指數則年增百分之四點二。

回歸台灣經濟，儘管國內通膨率仍高於百分之二警戒線，以趨勢而言，國內通膨率持續往下，因此除物價，央行會參考美國升息情況。

市場預料第三季央行理監事會議上，貼放利率將連二季按兵不動。央行對今年全年經濟成長與通膨率的最新預測值才是一大焦點。

Fed 美國 通膨

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