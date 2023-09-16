8月排名大洗牌 信用卡王易主

Costco換卡、ＳＯＧＯ百貨聯名卡合約中止兩大效應，使國銀信用卡在八月排名出現大洗牌，國泰世華銀的累計在外流通卡量因此減少超過三三四點四萬張，截至八月底約七百一十九萬張，原本排名第二的中信銀，則以約八九一點三萬張躍居第一名，而北富銀在八月的簽帳金額較七月大增逾百億，增幅居前五大之冠。

根據前五大發卡行截至八月底的統計，在外流通卡量依序為中信、國泰、玉山、富邦、台新。

玉山銀面對北富銀挾Costco來勢洶洶挑戰之下，流通卡量在八月仍能固守第三名，但雙方僅有大約十萬張卡的差距，後續北富銀的Costco聯名卡發卡效應是否持續發威再牽動更大規模的洗牌，也引金融圈矚目。

此外，雖然在整體流通卡量北富銀仍居第四名，但在八月單月的簽帳金額，北富銀以四六七點七億元，已領先玉山銀的四四二點三億元，位居第三。

再根據各家公告最新數據，今年八月中信、國泰、玉山、富邦、台新等前五大發卡行，當月簽帳金額依序為六○四點六億元、五六○億元、四四二點三億元、四六七點七億元、三八七點九億元，而七月五大行的簽帳金額則分別為五五九點七億元、五五一點五億元、四三一點六億元、三五二點六億元、三五六點二億元，單月增額分別以北富銀成長逾百億、中信銀增近五十億元為前二大。此外，國泰世華銀行八月的簽帳金額還比七月高，顯見刷卡量從Costco移轉到Cube卡的策略已奏效。

觀察前五大行在八月的新增發卡數量，仍以北富銀受惠於Costoc聯名卡的換卡效應，力道最猛，八月當月的新發卡數量就有二十七點五七萬張，扣掉停卡也有超過二十一萬的淨發卡量。

國泰世華銀雖然當月因為上述兩大效應停卡三三四點四萬張，但由於換發Cube卡動作積極，新發卡量十二點九萬張，在前五大發卡行亦僅次於中信銀。