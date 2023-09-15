燦坤、全國電 iPhone 15 搶先預購 時間、優惠一次看

iPhone 15預購來了！燦坤（2430）將於今（15）日晚上8點整開放搶先預購iPhone 15系列新機，預購iPhone 15新機每滿萬元就送400元配件金，最高可得2,000元配件金；全國電（6281）iPhone 15也於今晚8點起開放預約，搭配手機舊換新還有最高折抵25,000元。

燦坤表示，預購成功者將於9月22日（五）開賣日馬上取新機。選擇至門市交機，還可享有專業門市人員提供無痛裝置轉移服務，讓每位新機用戶都能完整備份舊機資料，放心輕鬆轉新機。

燦坤指出，預購期間刷星展銀行信用卡並分期，加碼贈AirPods第三代耳機（市價$5,590）；刷燦坤台新生活聯名卡選分期付款，預購成功就送一年期JustCare行動裝置險（市價$3,450~$5,490），iPhone 15預購優惠活動限時限量、送完為止，每人每卡限預購一支。

燦坤表示，自9月15日至10月10日止加碼推出Apple舊換新獨家活動，只要拿舊iPhone或Apple Watch來燦坤回收換新機，即可享有全市場最高估價回饋20%，其中iPhone 14 Pro Max 1TB最高回收價33,100元、Apple Watch S7鈦金屬LTE享最高回收價7,200元。

全國電指出，入手iPhone 15還有多項回饋金，再抽高質感 Marshall 喇叭，搭配手機舊換新還有最高折抵25,000元，想直接攻頂搶iPhone 15 Pro Max(以1TB機型計算)，星展卡友優惠全拿享48折。

全國電表示，9月30日前星展卡友刷星展信用卡分期滿3萬直接送2400元全國電子折價券，刷卡分期登錄滿25,000元還送400元刷卡金，分期就享10萬刷卡金天天抽，再送8,888元提貨券，最高回饋9.33%。另外刷國泰銀行、中國信託、台新銀行信用卡刷卡分期滿3萬登錄也送500元回饋金。