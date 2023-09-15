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元大金決議 解散寶華經濟研究院併入元大投顧

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

元大金今日指出，元大金控集團旗下的寶華綜合經濟研究院，已經其董事會決議解散，研究團隊將全數轉任元大投顧，目前元大金控已成功媒合元大寶華綜合經濟研究院及元大投顧資源。

為擴大總經服務的廣度與深度，元大金將延攬國內重要智庫-元大寶華綜合經濟研究院總體經濟、大宗商品走勢等研究人才，整合雙方團隊量能，提供專業投資人最完整、更有系統性的金融服務。

元大寶華綜合經濟研究院創立於2004年，參考英、美等大型金融機構機制，完善國內總經計量、景氣循環等多項研究模型與其他先進預測技術，推升國內相關研究與經濟預測技術的演進，所出具之報告更為政府機構與民間企業參考指標。

元大金控集團贊助元大寶華綜合經濟研究院12年，鑒於國內學術型研究機構已臻完善，元大金也評估，寶華經濟研究院如能轉型對整體投資市場將可提供更多元的服務，對國內的投資市場更有助益。

元大金控 景氣

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