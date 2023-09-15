元大金整合元大寶華、元大投顧研究資源 強化投研服務

國際經濟情勢瞬息萬變，元大金控（2885）旗下元大投顧為擴大總經服務的廣度與深度，將延攬國內重要智庫-元大寶華綜合經濟研究院的總體經濟、大宗商品走勢等研究人才，整合雙方團隊量能，提供專業投資人最完整、更有系統性的金融服務。

元大寶華綜合經濟研究院創立於2004年，參考英、美等大型金融機構機制，完善國內總經計量、景氣循環等多項研究模型與其他先進預測技術，推升國內相關研究與經濟預測技術的演進，所出具報告更為政府機構與民間企業參考指標。

元大金控集團贊助元大寶華綜合經濟研究院12年，鑒於國內學術型研究機構已臻完善，如能轉型對整體投資市場提供更多元的服務，對國內的投資市場更有助益。元大金控成功媒合元大寶華綜合經濟研究院及元大投顧資源，元大寶華綜合經濟研究院業經其董事會決議解散，研究團隊將全數轉任元大投顧。