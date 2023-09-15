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蔡英文總統參觀航太展 強調國機國造之路永不停歇

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
蔡英文總統強調國機國造不停歇。漢翔提供
蔡英文總統強調國機國造不停歇。漢翔提供

台北國際航太暨國防工業展邁入第二天，總統蔡英文親臨航太產業館漢翔展位，總統府秘書長林佳龍、國防部長邱國正、國安會祕書長顧立雄、退輔會主委馮世寬也陪同參觀。

漢翔公司（2634）董事長胡開宏表示，在國機國造政策領導下，不僅使國內廠商能量全面提升，形成航太供應鏈，更能在勇鷹交機後，展望30年的維保商機，持續提供強有力的後勤、維修、保固，「把錢留在國內」，成為振興經濟的一道活水。

駐龍公司（4572）董事長王昆生、豐兆公司董長鍾明志，以及友齊公司董事長馬春龍把握機會陪同，向總統報告航太及國防產品的發展成果。國機國造並非漢翔孤軍奮戰，而是集結國內各家廠商相挺，各展本領，形成完整的國內供應鏈，航太產業館，不只代表各家廠商，而是整個國家的產業縮影。

蔡總統並多次回頭向航太產業館的眾人揮手，並告訴眾人「大家一定要繼續加油！」期勉國機國造之路永不停歇。

今年漢翔題材豐富，表現亮眼，航太與國防領域更是國家可靠的後盾。勇鷹號高教機已進入密集交機期，今年預計交機17架，全案將於2026年完成66架交付空軍；F-16V升級的「鳳展專案」可望於今年底順利結案；另F-16維修中心持續運作中，穩定建立「能量可自主，維修在地化」目標。

國機國造不僅為了捍衛空防，保護國人生命財產，還有具體經濟效益，創造無限商機，更能將技術與人才向下紮根，深植台灣。漢翔仍將全力配合政府政策，協助推動產業升級，領軍國內廠商打入國際航空供應鏈，再創航空產業產值新高，與國內產業夥伴攜手擦亮台灣製造的招牌。

航太 漢翔公司 F-16

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