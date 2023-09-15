快訊

月餅發霉長白毛！館長親上火線反擊「早已認賠」：只有10顆出問題

又一男神死會了？愛上女主播！趙寅成被爆結婚倒數

比Nvidia還高！安謀大漲後本益比竄升至170倍

AI熱潮 永豐金證券加入戰局

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

AI運算及量化服務成為新時代顯學，永豐金證券大戶投APP和Line官方帳號兩大平台領先業界全面導入量化（含AI智能）成果運用，從當沖到存股、從交易策略到選股，一般投資人都能體驗量化運用的數位成果。

永豐金證券表示，傳統的量化以個人主觀運用為主，透過數學及統計為基礎建立交易模型。當紅的AI智能屬於量化的一種，受惠近年運算能力大增，透過機器學習、深度學習等方式，讓AI可以快速在數據中學習到人類無法觀察到的規則，降低人為主觀判斷色彩，讓投資更加智能化。

永豐金證券7月份透過XQ管道下單量化交易成交金額創單月新高，較去年同期成長近4成；透過Python API下單的成交金額也較去年同期成長逾二成，穩居市占第一，量化交易成長趨勢明確。

為了讓不會寫程式的一般投資人也能運用到量化交易的智能服務，永豐金證券在大戶投APP和Line官方帳號的《AI幫你顧》導入智能量化選股，做為量化交易的No Code體驗區。目前市場上一般券商提供的APP選股功能，大多是從傳統基本面、技術面、籌碼面擇一選股，永豐金證券則是將量化運算成果導入運用，提供多面向及多因子的選股清單，已提供8位經典投資大師選股清單、8種著重基本面的多因子財報選股清單，滿足價值型、動能型交易者和存股族的需求，解決投資人不知道如何選股的痛點。

永豐金證券LINE官方帳號升級《AI幫你顧》專區量化服務《AI幫你顧2.0》，獨家創新兩大亮點功能：《投信偷買股》透過模型運算找出投信基金開始積極布局的新公司，讓投資人能在第一時間掌握投信加大力度加碼的訊號；因應市場當沖比重持續攀升的需求，《當沖豐火輪》提供將價、量、籌碼等多面向數據納入模型運算後的成果，並標示是否創高後出現黑K棒、是否有利多新聞，提醒投資人風險所在。透過每日更新，讓喜歡做短線和當沖的投資人也能輕鬆使用模型成果並串接下單。AI模型運算的成果將持續創新推出讓一般投資人使用，透過一系列完整的量化成果，陪伴投資人在量化時代持續成長，幫助投資人用量化顧好每一筆交易。

AI 永豐金

延伸閱讀

環境部修法 大戶碳盤查新增保密條款

斥高虹安說謊！錢康明曝LINE截圖喊：新竹市有跨年晚會

永豐金證榮獲金峰獎十大傑出企業大獎 大戶豐App奪十大傑出商品獎

《勝利女神：妮姬》尼爾地圖有紳士「觀景」秘境！放大SD模型橫看成嶺側成峰

相關新聞

理財抗通膨？52%上班族今年買過台股 58%曾遭套牢

面臨「通膨」衝擊，荷包持續縮水中，勞工們準備啟動「開源節流」計畫了嗎？或者積極「投資理財」？yes123求職網「上班族抗...

金融壓力測試逾八家未達標 業者已提出資本改善計畫

全球升息潮席捲，金管會要求全體38家本國銀行及40家全體產壽險業，以去年底財務資料做「壓力測試」的結果昨（14）日出爐，...

金融壓力測試 七種考題難度大不同

金管會昨（14）公布銀行與保險業壓力測試結果。據了解，金管會實際進行測試時，給予保險業者的「組合情境」，從「最輕微」到「...

高雄銀將辦現增5億股

高雄銀行昨（14）日董事會決議辦理現金增資5億股，增資後高雄銀股本將一口氣增加逾四成、50億元，創高雄銀歷來現增最大規模...

開發資本帶新創攻日 成果豐

開發金控旗下中華開發創新加速器東京據點3月開幕，展開台日新創串連及協助投資戶跨境發展，旗下投資戶FunNow及Amazi...

國銀放款中小企動能降溫 政策性貸款陸續到期是主因

據金管會最新統計，今（2023）年7月底國銀對中小企業放款餘額9兆4,849億元，7月增加536億元，累計前七月增加2,...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦