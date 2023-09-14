金管會鬆綁投信委外下單 46檔海外基金受惠大

為考量業者實務需求並參考國際規定，金管會13日發布函令，國內投信業者發行海外基金，將海外投資業務「複委任」國外受託管理機構時，准許該國外受託機構可「再委任」他人，做下單、交割或產製報表等工作。

此舉對投信業者海外投資帳戶有三大效益，一、提高投資效率，二、因可將交易執行、確認、與國外保行交割作業、外幣現金管理「再委任」給他人，可發揮專業分工效益，三、符合跨時區交易。

所謂「複委任」的「再委任」是例如A國內投信業者發了一檔全球型股票基金，A業者可將海外投資業務「複委任」給在英國的B受託管理機構。

過去B受託機構得全權負責A投信的海外投資業務，分析、決定、下單都要全包；這次鬆綁，B可「再委任」給C海外資產管理業者。

例如英國B受託機構在紐約、香港、日本、倫敦都設有交易中心，就可將美股的集中交易服務再委任到該紐約交易中心執行。

證期局副局長高晶萍說，2009年開放投信基金有海外投資時，可以做「複委任」委託國外受託機構，有些國外受託機構是一個集團、有跨時區，如美股在紐約中心、歐股在英國倫敦，每個時區都有分工，但國外受託機構卻不能再把海外投資業務「再委任」出去。

業者實務需求下並參考英國FCA及新加坡MAS等國際規範後，金管會准許國外受託機構，可以再把海外投資業務「再委任」出去。

但金管會也明定，國外受託機構除了投資分析、決定，禁止再委任外，其餘後端的事務性業務，交易執行、確認、與國外保行交割作業、外幣現金管理、產製管理報表等，均可再委任他人。

據金管會6月底統計，共有17家國內投信、共46檔投信基金的海外投資有複委任，共複委任了23家受託管理機構，鬆綁後這23家受託機構將可做再委任，有利17家投信海外投資帳戶的投資更有效率。