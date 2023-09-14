台灣最高額的生技獎項 TBF 2023年講座大獎15日揭曉

獎金高達5,000萬元的台灣生技醫藥發展基金會(TBF)2023年講座大獎明(15)日即將揭曉，吸引包括中研院、台大、清華等科學研界教授、學者參與申請的「TBF講座」，今年將頒發二位講座，每位獎金2,500萬元。

由鑽石生技投資於2013年捐助成立的台灣生技醫藥發展基金會，秉持「人才為本」的理念，自2013年起頒發TBF生技醫藥講座，以透過講座教授培育生醫製藥優秀人才，十年來已頒發13位「TBF講座」，本年度兩位「TBF講座」獎金由富邦金控與台新金控全額贊助。

另一項由鑽石生技投資與台新金控共同捐助成立的「吳火獅醫學獎」，主要為鼓勵在生醫領域鑽研並具有成就的年輕學者，贊助每人210萬元獎金，今年將選出三位得主。

2023年TBF年會15日在台大醫院國際會議中心3樓301廳舉行，由基金會會長楊泮池主持，將同時頒發「TBF講座」與「吳火獅醫學獎」，同時舉行年度講座學術研討會，由歷屆講座教授演講最新研究成果，開放外界網上報名參加。