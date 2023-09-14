兩大原因 中小企業放款今年前七月增量腰斬

金管會公布今年前七月的中小企業放款金額統計，在央行紓困措施退場且進入還款期，以及產業前景不明使企業資本支出趨保守之下，國銀中小企業放款前七月僅增加2016億，較去年同期增量減少46%，形同「腰斬」，到今年底還剩4個月，能否達標金管會所設定的全年目標3800億，有相當的挑戰。

今年前七月全體國銀的中小企業放款增加2016億，銀行局副局長林志吉指出，約佔全年3800億增量達成目標53.05%，接下來在疫後解封的相關消費商機，及經濟部推動疫後振興經濟等專案帶動之下，今年全年仍有相當機會達標。

至於中小企業放款今年前七個月以來增加的主因，林志吉認為包括有三大主因：1、疫情解封，政府推動疫後貸款，包括經濟部動用信用保證基金有二個貸款；2、企業集團投資布局增加；3、不動產融資雖然沒有前二年熱絡，但房市仍維持在高檔盤整，政府也有推動都更，所以仍有不動產融資熱度。

金管會最新統計顯示，截至7月底止，本國銀行對中小企業放款餘額為9兆4,849億元，較上月底增加536億元，占全體企業放款餘額比率為64.51％，占民營企業放款餘額比率為68.80％，分別較上月底比率減少0.93及1.12個百分點； 7月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.24％，較上月減少0.01個百分點。

銀行局統計顯示，今年全體國銀前七月的增幅前三大，包括北富銀增627億、中信銀290億、226億元；而全體國銀減少的前三大，則包括台銀減少200億、一銀減少67億、星展減少20.7億，其中，公股銀行由於已進入紓困貸款的還款期，因此新增量追不上還款量，也是其中重要的因素。