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永豐金證券平台導入量化成果運用 投資人可用智能選股清單及投資策略

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券量化交易團隊在大戶投APP和Line官方帳號兩大平台，領先業界全面導入量化（含AI智能）成果運用。(永豐金證券/提供)
永豐金證券量化交易團隊在大戶投APP和Line官方帳號兩大平台，領先業界全面導入量化（含AI智能）成果運用。(永豐金證券/提供)

AI運算及量化服務成為新時代顯學，永豐金證券大戶投APP和Line官方帳號兩大平台領先業界全面導入量化（含AI智能）成果運用，從當沖到存股、從交易策略到選股，一般投資人都能體驗量化運用的數位成果。

永豐金證券表示，傳統的量化以個人主觀運用為主，透過數學及統計為基礎建立交易模型。當紅的AI智能屬於量化的一種，受惠近年運算能力大增，透過機器學習、深度學習等方式，讓AI可以快速在數據中學習到人類無法觀察到的規則，降低人為主觀判斷色彩，讓投資更加智能化。

永豐金證券7月透過XQ管道下單量化交易成交金額創單月新高，較去年同期成長近4成；透過Python API下單的成交金額也較去年同期成長逾2成，穩居市佔第一，量化交易成長趨勢明確。

為了讓不會寫程式的一般投資人也能運用到量化交易的智能服務，永豐金證券在大戶投APP和Line官方帳號的《AI幫你顧》導入智能量化選股，做為量化交易的No Code體驗區。目前市場上一般券商提供的APP選股功能，大多是從傳統基本面、技術面、籌碼面擇一選股，永豐金證券則是將量化運算成果導入運用，提供多面向及多因子的選股清單，已提供八位經典投資大師選股清單、八種著重基本面的多因子財報選股清單，滿足價值型、動能型交易者和存股族的需求，解決投資人不知道如何選股的痛點。

永豐金證券Line官方帳號升級《AI幫你顧》專區量化服務《AI幫你顧2.0》，獨家創新兩大亮點功能：《投信偷買股》透過模型運算找出投信基金開始積極布局的新公司，讓投資人能在第一時間掌握投信加大力度加碼的訊號；因應市場當沖比重持續攀升的需求，《當沖豐火輪》提供將價、量、籌碼等多面向數據納入模型運算後的成果，並標示是否創高後出現黑K棒、是否有利多新聞，提醒投資人風險所在。透過每日更新，讓喜歡做短線和當沖的投資人也能輕鬆使用模型成果並串接下單。AI模型運算的成果將持續創新推出讓一般投資人使用，透過一系列完整的量化成果，陪伴投資人在量化時代持續成長，幫助投資人用量化顧好每一筆交易。

AI 永豐金

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