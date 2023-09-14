世界先進60億元公司債完成定價 支應擴建廠務設施

世界先進（5347）今（14）日公告公司112年度國內第1次無擔保普通公司債主要發行條件，公司債發行總額新臺幣60億元整，依發行條件之不同分為甲、乙共二券，其中甲券發行金額為新臺幣20億元整，乙券發行金額為新臺幣40億元整。

世界先進說，公司於112/07/31董事會通過募集無擔保普通公司債，此為完成112年度國內第1次無擔保普通公司債定價後之說明。

世界先進公告提到，每張面額：新臺幣壹仟萬元整。發行價格：依票面金額十足發行。發行期間：甲券發行期限為5年期；乙券發行期限為7年期。發行利率：甲券固定年利率1.68%；乙券固定年利率1.75%。

世界先進提到，募得價款之用途及運用計畫：擴建廠務設施、購買機器設備及/或其他資本支出，承銷方式委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷。公司債受託人中國信託商業銀行股份有限公司。承銷或代銷機構：凱基證券股份有限公司為主辦承銷商。

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