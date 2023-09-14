攜手商家拚行動支付 LINE Pay 今年交易量成長逾五成

行動支付龍頭LINE Pay積極推動無現金生活，LINE Pay洞察用戶需求提供便利優惠的行動支付，並透過多樣化行銷資源及大數據精準推播，助攻各類型商戶在數位轉型中提升業績拓展商機，LINE POINTS去年使用量年成長超過18%，LINE Pay今年以來交易量成長超過5成。

LINE Pay目前全台支付據點突破48萬處，超過1,100萬的用戶可以在流行服飾、電商網購、美妝保健、數位3C、休閒旅遊、茶飲餐廳等線上及線下日常生活多元消費場景使用，LINE Pay統計，累計今年1-8月的交易量已較去年同期成長超過5成。

LINE Pay表示，拓展支付據點提供用戶便利支付的同時，以「數位轉型」、「有感行銷」兩大策略幫助商戶掌握商機，提供功能、技術、行銷資源的各種協助。觀察發現，近年以美妝藥妝、流行服飾、營養保健、網購食品、3C商品等產業最擅長運用LINE Pay的大數據精準分析行銷工具吸客，創造超過5成的用戶每1-2個月就會回購的高消費頻率，其中又以流行服飾及3C商品消費動能最高。同時，包括電動汽機車、寵物、命理開運、串流影音平台、禮贈品平台等創新產業也開始善用數位行銷工具與行動支付拓展商機。

LINE POINTS是商戶圈粉關鍵之一，因「一點等於一元」的折抵特性，回饋方式多元，付款時可同時折抵且折抵無上限，更能在全台超過48萬處商店中使用。2022年，LINE POINTS發行量年成長超過15%，LINE POINTS使用量年成長亦達18%，目前超過1,200萬的用戶持有LINE POINTS。

LINE Pay行銷資源提供商戶可透過三大自動化方式提供LINE POINTS回饋，包括消費即獲點數回饋，抽紅包賺LINE POINTS，或是發送優惠券交易時有感折抵。此外，今年更推出全新行銷活動「LINE Pay 頻次任務牆」，鼓勵消費者持續回購以完成任務獲得點數獎勵。同時，商戶也可以運用大數據分析，將優惠活動精準推播予LINE Pay用戶。

LINE Pay表示，在台深耕邁入第9年，始終致力為用戶提供便捷優惠的行動支付、持續為商戶創造商機，隨著用戶數與支付據點持續增加，LINE Pay也將持續優化各項服務與行銷工具，讓各類型商戶都可以透過LINE Pay觸及潛在消費者，用戶也能持續享受有感回饋。