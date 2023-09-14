群益優化收益成長多重資產基金開募 採333黃金配置

有別於去年因主要央行積極升息引發股、債市場大震盪，今年來在通膨回落、升息壓力趨緩下，市場投資情緒回暖，也帶動風險性資產反彈回揚，不過在經濟數據表現錯綜、聯準會官員言論反覆之下，仍持續為市場帶來波動，今年來領漲的科技股也出現回檔壓力，在前景相對不明朗、資產表現輪動快速之下，多重資產策略仍是穩健應對市況變化的上上策。

市面上最新一檔多重資產基金、由群益投信所推出的群益優化收益成長多重資產基金於今（14）日展開募集，由彰化商業銀行擔任基金保管機構，發行新台幣與美元兩種計價幣別，並提供累積型與月配息型級別，及後收型(N級別)讓投資人做選擇。此檔基金採成長股、另類資產、收益債三大資產333黃金均衡配置，不僅優化資本利得成長與收益效果，也藉此平衡投資組合波動，進一步強化投資組合跟漲抗跌能力。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕表示，進入後升息時代，股、債後市表現可期，但在通膨、地緣政治等不確定性仍並存於市場下，善用多重資產配置能更有效分散風險，同時也不錯過市場機會。

群益優化收益成長多重資產基金透過精選股債資產來優化成長與收益效果，均衡布局於成長股、另類資產與收益債三大資產，並隨景氣位置機動調整投資組合內容，同步顧及波動管理。隨著景氣落底、升息近尾聲，資金重回成長股，在商機題材加持下，尤以新科技股如：AI、電動車，與新消費股如：精品、醫療消費、娛樂等因具有需求旺、品牌力與訂價力等等優勢加持，投資前景最值得期待。

蔡詠裕進一步指出，另類資產方面，則以低碳基建、數位基建等新基礎建設主題特別值得關注，主因在全球ESG永續趨勢與萬物聯網趨勢下，包括能源轉型、電網汰舊換新、數據中心等等需求持續增加，相關概念股股價因此受惠，像數據中心還具有收租來源穩定，納入投資組合可望帶來息利雙收的效果。

在收益債方面，升息循環料進入尾聲，債市榮景可望再現，且非投資等級債公司財務體質表現穩健，違約狀況仍在可控水準，加上其仍提供誘人的利息收入，可望續獲市場青睞。