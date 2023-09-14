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財富管理銀行暨證券評鑑 玉山銀獲12項大獎

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
玉山銀行董事長黃男州（左五）、總經理陳茂欽（左六）與玉山證券董事長曾宜欣（左四）帶領團隊領取「財富管理銀行暨證券評鑑」十二項大獎。 圖／玉山金控提供
玉山銀行董事長黃男州（左五）、總經理陳茂欽（左六）與玉山證券董事長曾宜欣（左四）帶領團隊領取「財富管理銀行暨證券評鑑」十二項大獎。 圖／玉山金控提供

今周刊第十七屆「財富管理銀行暨證券評鑑」結果揭曉，玉山銀行榮獲十二項大獎肯定，包括蟬聯「最佳財富管理銀行」第一名、個別獎項則榮獲「最佳財富管理形象獎」、「最佳財富增值獎」第一名及「最佳客戶滿意獎」、「最佳理專團隊獎」、「最佳永續發展獎」、「最佳行銷創新獎」、「最佳商品獎」等多項獎項；玉山證券獲得「最佳永續發展獎」第一名及「最佳銀色友善獎」、「最佳數位體驗獎」、「最佳行銷創新獎」等獎項，為本屆評鑑的最大贏家，顯示玉山優質的財富管理服務深獲各界肯定與顧客滿意。

面對全球環境瞬息萬變、通膨與升息帶來的市場變化，玉山銀行董事長黃男州表示，守護顧客資產是財富管理銀行當前最重要的課題與職責。

對此，玉山結合多年實務經驗與專業投資觀點，展現金融科技力量，以自行開發並獲得專利的「ＧＲＡＣＥ資產配置服務系統」，即時檢視顧客投資組合的健康程度，並可依顧客需求提供產品調整建議並進行資產配置再平衡，為顧客資產穩健增值做最佳的把關。

玉山銀行也表示，因應ＥＳＧ永續發展與高齡金融、金融友善等需求增加，玉山落實普惠金融，致力提供公平友善的金融服務、強化顧客權益保障與打造友善的投資環境，銀行及證券端雙雙持續入選二○二三年金管會公平待客原則評核前百分之廿五。

玉山銀行 財富管理

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