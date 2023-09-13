新光銀防範信用卡網路詐騙 宣導「4要4不要」

新光金控（2888）子公司新光銀行關心民眾信用卡網路消費安全，因應信用卡網路詐騙冒用手法推陳出新，積極主動製作宣導素材，以「4要4不要」口號提醒民眾，教導民眾如何防範信用卡網路詐騙，並透過新光銀行官方FB帳號、LINE帳號、ATM及分行電子看板等管道投放，提升民眾金融消費知識，響應金管會金融防詐政策。

根據聯合信用卡處理中心指出，全球疫情趨緩，各國國境陸續開放，隨著消費需求增加，國人網路盜刷交易金額之增加也更為明顯，據統計，112年第二季信用卡盜刷通報也較去年同季增加約1.5倍，新光銀行為防範信用卡詐騙冒用及網路海外交易冒用之風險，除加強宣導提升民眾風險意識，並設下三道系統防線，來守護消費者用卡權益。

新光銀行提醒，民眾使用信用卡在網路購物消費，應掌握以下重點：第一為四要，「要注意」消費通知、「要查證」通知內容、「要求證」促銷活動，以及「要小心」網頁真假；第二為四不要，「不要理會」不明簡訊、電郵、社群媒體連結不亂點擊、「不要給予」不隨意給出OTP密碼、「不要提供」不任意提供卡號資料、以及「不要借用」不將卡片交付他人使用。

新光銀行除積極宣導外，並運用以下三道系統防線，採用「國際組織詐欺預防系統」、「聯合信用卡中心交易風險警示及控管系統」及「銀行內部態樣監控系統」，提升阻擋盜刷並降低詐騙交易發生，新光銀行將持續精進信用卡防範詐騙措施，協助消費者守護資產安全，落實公平待客原則。