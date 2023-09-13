華南銀行為台灣選手加油 加碼贊助體操新秀練金及激勵奬金

華南銀行為支持台灣基層體育，持續推動我國體操發展，加碼扶植體操新秀，贊助台北市立大同高中體操隊總教練鄭焜杰所培養國手蕭佑然及賴品儒營養金、訓練經費、比賽津貼及物理治療補助，並運用金融專業，以信託方式每年提供贊助經費，及個人傷害保險與理財規劃服務，讓選手無後顧之憂地全力為國爭光。

2023年9月17日國家隊選手們即將前往杭州參加2022亞洲運動會，本次代表我國出賽競技體操的選手葉政及蕭佑然、女子全能選手賴品儒皆是台灣體操崛起之新秀，歷年成績更是有目共睹。

葉政於全大運在個人全能項目中連續三年，均拿到第三名之好成績；蕭佑然選手在成都世大運中鞍馬項目，替台灣拿下一面銅牌，其中賴品儒更是台灣女子選手首次在世界挑戰盃賽事中獲獎，在成都世大運之個人全能成績為中華隊第一名。

國家隊總教練林育信曾說，體操是一項孤獨的運動，要先享受孤獨才能享受成功，選手們為了精益求精，離鄉背井在國訓中心刻苦訓練，重覆並確實的練習每一個動作，只為了站上國際舞台發光發熱的那一刻。

華南金控（2880）暨華南銀行董事長張雲鵬特別在國家隊出發前，以茶敘方式為選手加油打氣，期望他們能克服壓力、發揮專業實力，贏得榮耀凱旋歸來，華南金融集團也承諾將另提供激勵獎金，如奪得金牌加發100萬元、銀牌60萬元，及銅牌30萬元，肯定他們的付出及努力。