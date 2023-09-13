Line Bank入選全球百大數位銀行 摘亞洲銀行家雙桂冠

連線銀行今年二度名列《亞洲銀行家》旗下研究機構 TABInsights 調查的「全球百大數位銀行」，同時獲評台灣區最佳純網銀以及最佳大數據應用雙項榮譽，連線銀行總經理黃以孟表示，期待透過提供「快金融平台」，讓用戶可以在服務選擇上更自由。

《亞洲銀行家》表示，連線銀行獲得最佳純網銀獎的最主要原因在於總客戶數與活躍用戶數都為業界翹楚，開業至今客戶數已累積超過160萬，過去兩年間簽帳金融卡每卡交易總筆數，及每卡交易金額更連續15個月佔據業界第一。此外，連線銀行客戶整體滿意度高達92%，2022年存款餘額與前一年相比成長79%、貸款餘額成長更達到499%，黃以孟表示，「對一個全新的純網路銀行，在台灣這樣高度競爭的市場當中實屬不易」，因此今年推出『快金融平台』，期待透過提供開放式一站購足的選擇，讓用戶可以自由選擇自己所需要的服務。

連線銀行同時也獲選最佳大數據應用，連線銀行表示，建置的大數據與人工智慧實驗室，開業以前即負責本行數據相關的策略，透過360度客戶數據視野，幫助同仁全方位了解客戶樣貌，並規劃出更適合客戶的產品服務。連線銀行也逐漸將數據和自動化思維擴及到銀行內部其他作業環境，藉以降低營運成本及提升客戶滿意度。

除了《亞洲銀行家》，連線銀行也與先前來台歐洲復興開發銀行（EBRD）交流純網銀經驗，連線銀行資訊長翁銘壯於簡報時闡述，連線銀行如何在合乎法規與數位安全性的考量下飛速成長，整合全台最大通訊軟體LINE生態圈優勢，適時導入金融科技與數據智慧，靈活而彈性的變革既有的銀行服務，如提供簽帳卡刷卡即時給 LINE POINTS、線上存放款、轉帳等。

對於未來布局，連線銀行表示，未來期待與更多頂尖業者合作，進一步拓展快金融平台產品，提供用戶更豐富的金融創新服務。