影／國壽首家公布人生風險報告：9成國人認氣候變遷影響巨大

國內首家壽險業調查國人氣候變遷風險意識。國泰人壽推出台灣金融業首本以氣候為主題的「人生風險趨勢調查報告」，今（13）日舉辦調查發佈會。由國泰人壽副總經理凃薏如、風控長陳玟琪分享報告洞察，並與安永台灣氣候變遷永續發展與ESG諮詢服務負責人曾于哲、台灣青年氣候聯盟常務理事張寒瑋，以及臺灣吧執行長蕭宇辰展開對談。

本次調查顯示，台灣民眾對於全球潛在風險項目的認知，與世界其他國家民眾有高度重疊，其中「氣候變遷」同時被排進前三名，更名列台灣人心目中的第二大潛在風險；另隨著年齡增長，氣候變遷風險在民眾心中的分量也愈來愈重，是65歲以上民眾心中的最大潛在風險。除了氣候變遷，台灣民眾最關注的風險是「環境及人為汙染」，且額外關注「慢性病」及「未來就業危機」。

在氣候變遷造成的衝擊層面，逾9成受訪民眾認同氣候變遷對個人「身體、心理、財產」都會造成一定的衝擊與影響，其中各世代民眾皆認為「身體健康」的影響最大，其次為「心理影響」，最後是「財產損失」。

然進一步詢問民眾應對氣候變遷風險的方案與實際行動的比例，仍有將近2成的民眾應對氣候變遷僅止於考慮但未實際執行，且在因應氣候風險的資產準備上，各世代皆有約5成的民眾僅準備12萬元以下，甚至有近2成的民眾完全沒有準備。由此顯示，民眾雖然關注且認同氣候變遷的風險與衝擊，然從意識到行動仍有一段落差。

此外，調查發現各世代在「心理影響」上皆對「氣候 ( 自然 ) 災害頻發感到憂慮」，20到49 歲的青壯年族群更擔憂「家人 / 父母 / 子女 / 朋友受氣候變遷所影響」，因需肩負極端天氣衍生的家庭照護與經濟壓力；而 50 歲以上的族群較關注「政府因應氣候變遷的舉措」，對於台灣氣候變遷的方案與政策感到不滿；在「身體影響」上，50歲以上的族群對於「極端低溫，導致心血管疾病」相較於青年及中壯年族群額外的重視。國泰人壽副總經理凃薏如提醒台灣2025年將邁入超高齡社會（65歲以上高齡人口占比大於20%），高齡者因身體機能下降，氣候變遷促使極端高、低溫的頻率及強度增加，亦可能危及心血管和呼吸系統，也造成財務上直接或間接影響，呼籲民眾及早加強對氣候變遷的風險管理。

凃薏如表示，氣候變遷對身心與財務健康的影響皆不容忽視，國泰人壽期能持續發揮保險核心價值，提升各世代的氣候防禦力，除持續透過「FitBack健康吧」健康促進計畫，鼓勵用戶多運動、多走路，就能享有保費、保額以及消費回饋外，為創造「共感」的氣候行動，自2022年起展開「步步攻億走」活動，平台會員累積步數達標後，即提供公益基金助攻離島學校打造綠電小學、建置花東森林足球場，除了減緩氣候衝擊，也能提供更多資源予偏鄉學童。