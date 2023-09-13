快訊

斥高虹安「竹市無跨年晚會」說謊！錢康明：已通過350萬預算 Jack叫我別管

高虹安爭議連環爆 柯文哲：不護短 黨內新制度剛好查一查

傳郭台銘副手口袋名單有3人 她未必是首選卻是最佳救援？

手機釣魚簡訊洩個資 綁卡詐騙害慘持卡人

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
面對各種PAY盛行，綁卡成為信用卡消費新趨勢 ，但是綁卡詐騙層出不窮；聯合信用卡中心呼籲 ，消費者仍應提高警覺加強防範，千萬不可掉以輕心。圖/資料照片
面對各種PAY盛行，綁卡成為信用卡消費新趨勢 ，但是綁卡詐騙層出不窮；聯合信用卡中心呼籲 ，消費者仍應提高警覺加強防範，千萬不可掉以輕心。圖/資料照片

「綁卡詐騙」氾濫，聯合信用卡處理中心表示，盜刷集團除鎖定行動裝置感應支付（如Apple Pay、Google pay、Samsung pay等）外，針對國內各大知名百貨商場之APP會員支付也不放過，詐騙手法主要是透由發送詐騙簡訊獲取持卡人信用卡相關資訊，以進行綁卡及交易。

聯合信用卡中心表示，近來手機釣魚簡訊類型詐騙手法爆發，信用卡持卡人收到手機詐騙簡訊後，由於當下之恐懼、獲利機會、避免家人困擾等種種因素，經常被詐騙訊息內容誘導，點選簡訊上的連結，進入犯罪集團釣魚網站，依從詐騙網頁之提示，輸入信用卡卡號、CVV卡號驗證碼、效期等資料。

犯罪集團則同步利用假網頁取得之基本資料，加上銀行提供的綁卡OTP一次性密碼後，迅速綁定於犯罪集團份子之手機，並即大肆通過遊戲點數、虛擬貨幣、或一些變現性較高之商品通路進行盜刷，換取不法獲利並快速移轉所得，及至持卡人發現異常，再與發卡機構主張爭議，經常因為責任無法釐清，造成不少消費爭議。

據了解，盜刷集團除了鎖定行動裝置感應支付（如Apple Pay、Google pay、Samsung pay等）外，針對國內各大知名百貨商場之APP會員支付也不放過，操作手法雷同，由於考量優化客戶體驗或交易使用感受，對於綁定之APP，百貨商場係以轉換為QR Code的方式呈現，以利APP持有者可以在商場快速交易。

但依照信用卡國際組織作業規範，該項QR Code交易由於未有交易驗證碼，發卡銀行可以逕行發起扣款請求，而致百貨商場無法正常請款，引發百貨商場之嚴重關切，也一定程度影響整體電子支付產業之安全顧慮。

據悉，目前相關業者包括國內發卡銀行、國際卡組織、銀行公會等單位，已經針對類似詐騙模式廣加防範，尤其針對手機綁卡部分，未來將朝向更嚴謹方式進行。

另業內資深風險管理主管也特別提醒，類似詐騙手法從未斷絕，尤其伴隨業務發展，針對各新興業務，消費者仍應提高警覺加強防範，例如自2023年7月起，支付寶、微信陸續宣布對包含台灣民眾在內的境外人士開放Visa、MasterCard、JCB等國際信用卡組織支付綁定業務，由於綁定程序仍包含卡片資訊及個人敏感資訊等亦可能成為另一波詐騙集團利用的議題，消費者千萬不可掉以輕心。

詐騙集團 信用卡 手機

延伸閱讀

七月刷卡金額罕見雙減 銀行局：與繳稅有關

醫指付App疑有資安漏洞

三星Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition限量版今開賣！三星商城火速接單額滿

信用卡換卡潮帶動 台灣銘板8月營收年增58.29％

相關新聞

從小職員翻身賺進數千萬 他曝「這方法」是短期投資中最重要工具

編按：散戶多希望以小搏大，常將資金壓在高風險的資產上，只是一旦出錯容易滿盤皆輸。

合庫金發布首本 TCFD 報告書 獲 BSI 最高等級認證

因應氣候變遷合庫金控（5880）於2023年發布集團首本氣候相關財務揭露（TCFD）報告書，獲第三方查證單位英國標準協會...

健保署擬會金管會降商保費率 保險局：歡迎溝通

健保局針對短期住院盤查，發現癌症病患保險理賠困境，以及舊版保單難因應新型治療理賠給付，健保署長石崇良昨（12）日透漏，最...

市場靜待美CPI 新台幣升0.8分 暫收32.024元

今（13）日將公布美國消費者物價指數（CPI），市場觀望走勢，新台幣微幅震盪，新台幣對美元匯率開32.02元，盤中最低貶...

手機釣魚簡訊洩個資 綁卡詐騙害慘持卡人

「綁卡詐騙」氾濫，聯合信用卡處理中心表示，盜刷集團除鎖定行動裝置感應支付（如Apple Pay、Google pay、S...

9月美林全球基金經理人調查報告：加碼美日 看好高評等債與高品質股票

美國經濟數據強勁增添貨幣政策前景不確定性，等待8月通膨數據與9月份聯準會利率決策會議，綜合彭博資訊等外電新聞援引9月美銀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦